TP.HCM phát hiện hơn 200 giấy phép lái xe giả

Cụ thể, ông Ngô Đình Quang, Trưởng phòng Quản lý Sát hạch, thuộc Sở GTVT TP.HCM, cho biết từ đầu năm đến nay TPHCM đã phát hiện 259 trường hợp sử dụng GPLX giả. Trong đó, GPLX giả hạng A1 (xe mô tô, gắn máy) chiếm hơn 80%.

Phòng trực tiếp phát hiện 87 trường hợp GPLX giả trong đó có 84 GPLX gắn máy làm giả và 3 trường hợp là xe ô tô. Công an TP, Thanh tra Sở GTVT đã phát hiện 104 trường hợp còn lại.

"Hiện nay nhiều tài xế mua bằng lái hạng B2 do phí làm giả rẻ hơn rất nhiều so với tiền học và thi bằng thật. Khi bị bắt do vi phạm luật giao thông hầu hết những người có bằng lái giả đều không nộp phạt và bỏ luôn bằng lái. Việc sử dụng GPLX gây nguy hiểm khi tham gia giao thông”, ông Quang nhấn mạnh.