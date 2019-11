TP.HCM quyết giải bài toán kẹt xe các khu vực quá tải

Trước mắt, để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở TP.HCM thì cần tập trung công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông; triển khai theo kế hoạch cụ thể và được duy trì thường xuyên, liên tục. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Ban ATGT TP, Công an TP và sở, ngành, quận, huyện có liên quan. Đặc biệt là các nhóm phản ứng nhanh bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, trung tâm TP. Ông VÕ KHÁNH HƯNG, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM TP.HCM có 10% người dân đi ô tô, 80% đi xe máy, còn lại dùng phương tiện khác. Trong vòng 10 năm qua, lượng ô tô TP đã tăng gấp đôi, xe máy thì nhiều vô kể, có thể thấy khu trung tâm một thời gian nữa mà chúng ta không làm gì thì thậm chí là không còn đường để đi. Chi phí mở đường thì không thể theo kịp sự phát triển nên việc thu phí vào nội đô để hạn chế xe cá nhân cũng là việc cần làm và nên tính tới. Thu phí không dừng nên là giải pháp vì sẽ không gây ra ùn tắc. Nguồn thu từ việc này có thể quay lại dùng để phát triển giao thông công cộng. Ông LÂM THIẾU QUÂN, Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ Tiên Phong