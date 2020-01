TP.HCM ra quân xử lý xe vi phạm cao điểm tết

Từ ngày 5 đến 22-1, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn trước khi xuất bến tại các bến xe, xử lý các phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán 2020.