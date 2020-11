TP.HCM: Sẽ xây cầu, hầm chui ở sân bay Tân Sơn Nhất

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.



Sở GTVT TP.HCM đề nghị Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nghiên cứu xây cầu bộ hành hoặc đường hầm kết nối giữa nhà ga quốc nội và nhà giữ xe TC. Ảnh:ĐÀO TRANG.

Tại văn bản, Sở GTVT đề nghị Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sớm nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng cầu bộ hành hoặc đường hầm kết nối giữa nhà ga quốc nội và nhà giữ xe TCP. Cầu và đường hầm này nhằm giải quyết giao cắt giữa người đi bộ và dòng xe di chuyển trên các làn A, B, C, D nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người đi bộ và giảm ùn tắc giao thông.

Nhằm cải thiện tốt hơn tình hình giao thông khu vực và tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông, Sở GTVT TP.HCM còn đề nghị Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị liên quan (trong đó có đơn vị quản lý nhà giữ xe TCP) có hình thức hướng dẫn, tuyên truyền việc bố trí, sắp xếp vị trí đón khách để người dân biết và phối hợp thực hiện.

Trong đó, sở đề nghị các đơn vị bố trí tăng cường gờ giảm tốc đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực người đi bộ băng ngang các làn A, B, C, D trước ga quốc nội. Ngoài ra, bố trí đầy đủ lực lượng hướng dẫn người dân, hành khách có nhu cầu sử dụng phương tiện kinh doanh vận tải tại làn D; Tăng cường lực lượng bảo vệ hướng dẫn chỉ hướng và tăng cường báo hiệu an toàn các chướng ngại vật để đảm bảo an toàn phương tiện lưu thông trong tòa nhà TCP.

Bên cạnh đó, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cần bổ sung thêm thang máy (hiện nay chỉ có hai thang máy) phục vụ hành khách di chuyển lên các khu vực đón xe (các tầng 1,2,3) trong tòa nhà TCP. Đối với khu vực đón khách bố trí tại các tầng của nhà giữ xe TCP: bố trí đủ ghế ngồi; không cho đậu xe tại khu vực tiếp cận để đảm bảo thông thoáng; bố trí thêm các tiện ích tại khu vực đón khách.

Không chỉ vậy, Sở GTVT đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm túc phương án điều chỉnh tố chức giao thông trên các đường nội bộ sân bay và phương án bố trí đón trả khách cho các phương tiện kinh doanh vận tải tại sân bay. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc có văn bản gửi Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và Sở GTVT để phối hợp giải quyết.