TP.HCM: Xe máy ngang nhiên chiếm làn ô tô

Năm 2016 Sở GTVT TP.HCM đã điều chỉnh cho xe máy được lưu thông vào một phần đường ô tô ở hai tuyến này trong các khung giờ cao điểm (6 giờ đến 8 giờ và 16 giờ đến 19 giờ). Từ đó tới nay tình trạng lấn làn ô tô luôn có chiều hướng gia tăng dù cơ quan chức năng đã nhiều lần xử phạt vi phạm. Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng PC08 Công an TP.HCM, cho biết trong sáu tháng đầu năm 2019, CSGT đã xử lý 879 trường hợp xe máy lấn làn, đi vào giờ cấm, trong đó có 474 trường hợp vi phạm trên đường Trường Chinh. Theo Trung tá Bình, việc người điều khiển phương tiện giao thông cố tình lấn làn, đi vào giờ cấm là do ý thức của người tham gia giao thông. Phía các đội CSGT vẫn tích cực ra quân xử lý và tuyên truyền người dân thực hiện đúng luật để đảm bảo an toàn.