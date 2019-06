Trạm T2: Đang thách thức dư luận

Chúng tôi chỉ chấp nhận trả theo quãng đường mình sử dụng. Cụ thể, chúng tôi kiến nghị chỉ thu 5% của giá vé, nếu tính ra thì đúng số tiền 2.000 đồng cho 300 m đi trên quốc lộ 91. Nếu chủ đầu tư không đồng ý thì dành hai làn đi và về cho phương tiện đi vào cung đường Long Xuyên, Rạch Giá. Còn nếu không được nữa thì mấy ổng phải dời trạm đi chỗ khác. Ông NGUYỄN NGỌC XUÂN, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh An Giang Tôi đánh giá việc mở rộng quốc lộ 91 là cần thiết, song có sự bất cập về vị trí đặt trạm thu phí. Bộ GTVT cần tích cực nghiên cứu xử lý, nếu cần thiết phải di dời trạm. Ngoài ra, cần xem xét xác định phương tiện sử dụng dịch vụ bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Không chấp nhận việc trả phí nhiều hơn hay ít hơn mức sử dụng dịch vụ. Những cá nhân, cơ quan nào đưa ra quyết định đặt sai vị trí phải chịu trách nhiệm, kể cả phải chịu chi phí di dời trạm.

Đại biểu Quốc hội ĐÔN TUẤN PHONG (An Giang) Xét thấy việc các doanh nghiệp, tài xế tiếp tục phản ứng trạm thu phí BOT T2 sẽ gây mất an ninh trật tự tại khu vực trạm và khu vực lân cận, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc kêu gọi, thu hút đầu tư và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Nhằm ổn định an ninh, trật tự khu vực này và giúp tỉnh An Giang tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế, UBND tỉnh An Giang kiến nghị Bộ GTVT xem xét, có giải pháp xử lý phù hợp đối với trạm thu phí T2 quốc lộ 91 trong thời gian sớm nhất.

(Trích Công văn số 482 do ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ký gửi Bộ GTVT)