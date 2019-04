Trắng đêm kiểm tra ma túy tài xế ô tô, xe tải

Theo ông Hồ Văn Phước, Chủ tịch UBND phường Trường Thọ, phường đang thực hiện đợt kiểm tra tình hình an ninh trật tự và các đối tượng khả nghi tham gia giao thông tại khu vực cụm cảng phường nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Lễ 30-4.

Sau 3 giờ kiểm tra, công an phường Trường Thọ đã phát hiện 2/30 trường hợp dương tính với ma túy đang điều khiển xe máy và vi phạm luật giao thông. Đồng thời, phát hiện thêm hai đối tượng cho vay nặng lãi, khi gặp lực lượng kiểm tra của phường thì hai đối tượng này đã bỏ chạy.



Đây là lần thứ năm UBND phường Trường Thọ tiến hành test ma túy tài xế và người đi đường. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đại diện công an phường Trường Thọ cho biết đây là lần thứ năm phường Trường Thọ tiến hành ra quân kiểm tra các đối tượng khả nghi trên địa bàn phường nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Qua đợt kiểm tra ngày 23-4 không có trường hợp tài xế container nào sử dụng ma túy. Như vậy, qua một thời gian tuyên truyền về tác hại của ma túy trong việc tham gia giao thông đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nay việc kiểm tra cũng dễ dàng hơn, đa số các tài xế đều hợp tác với lực lượng công an. Nhiều tài xế còn giữ lại phiếu kiểm tra ma túy ở nơi khác nhằm chứng minh cho mình.



Tài xế đang đợi để lấy giấy ghi mẫu test. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Anh Nguyễn Văn Lợi, tài xế container chạy từ Bình Dương về cảng Phúc Long chia sẻ: “Làm nghề tài xế sáu năm nay, nhiều khi phải thức đêm để đảm bảo giao hàng đúng giờ nên cũng bị buồn ngủ. Tôi biết nhiều tài xế đã sử dụng chất kích thích để ức chế lại cơn buồn ngủ nhưng tôi thì không bao giờ đụng vào. Nếu buồn ngủ quá thì tôi sẽ tấp vô bãi đất trống chợp mắt chừng 20 phút rồi đi tiếp. Đây là lần thứ ba tôi bị test ma túy, lần đầu cũng hơi sợ nhưng mình không sử dụng thì có gì mà sợ chứ”.



Các tài xế đã quen với việc kiểm tra này. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Theo ghi nhận của PV, nhiều tài xế coi phiếu test ma túy như "bùa hộ mệnh" cho những cung đường tiếp theo. Nhiều người đưa các phiếu test ma túy trước đó và ngồi đợi bằng được phiếu test ma túy mới nhất.



Theo công an phường Trường Thọ, trong tổng số 16 người dương tính với ma túy, công an đã làm hồ sơ chuyển 11 đối tượng vào Cơ sở xã hội thanh thiếu niên 2 ở Củ Chi để cai nghiện vì không có nơi cư trú ổn định. Còn năm trường hợp bị xử phạt hành chính, thông báo về địa phương và người sử dụng tài xế đó. Bên cạnh đó, phường sẽ nhắc nhở các đơn vị sử dụng lao động thường xuyên kiểm tra các tài xế nhằm đảm bảo an toàn giao thông.