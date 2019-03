Từ 23-3, thu phí không dừng qua trạm BOT cầu Phú Mỹ

Sáng 21-3, ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM, cho biết: Từ 9 giờ ngày 23-3, trạm thu phí BOT cầu Phú Mỹ bắt đầu thực hiện thu phí tự động không dừng (ETC).



Tại trạm BOT Phú Mỹ, trên mỗi chiều xe qua lại có hai làn thu phí tự động không dừng.

Tại trạm BOT Phú Mỹ, trên mỗi chiều xe qua lại giữa quận 2 và quận 7 có hai làn thu phí tự động không dừng (làn ETC) nằm sát dải phân cách giữa. 14 làn thu phí còn lại ở hai chiều của trạm vẫn thực hiện thu phí một dừng, trả bằng tiền mặt như lâu nay. Bốn làn thu phí không dừng của trạm BOT Phú Mỹ không thực hiện thu phí hỗn hợp (vừa thu không dừng, vừa thu một dừng với các xe vé lượt, vé tháng như ở trạm An Sương - An Lạc).

Nhằm tránh xe vé lượt, vé tháng đi lộn vào làn tự động và buộc phải lùi lại, chuyển làn dễ gây ách tắc tại trạm, Sở GTVT TP đề nghị Công ty CP đầu tư xây dựng Phú Mỹ (PMC- chủ đầu tư) phải có hệ thống biển báo, hướng dẫn, giá long môn từ xa để xe đã dán thẻ E-Tag đầu- cuối đi đúng vào làn ETC, các xe khác khỏi đi lộn vào.



Hệ thống đường truyền, dữ liệu từ trạm BOT cầu Phú Mỹ phải liên thông với trạm BOT An Sương - An Lạc.



Hệ thống đường truyền, dữ liệu từ trạm BOT cầu Phú Mỹ phải liên thông với trạm BOT An Sương - An Lạc đã triển khai từ tháng 1-2019. Và sau này sẽ liên thông với các trạm Xa lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Linh cũng như các trạm thu phí khác trên toàn quốc. Việc này nhằm cho một xe chỉ cần dán một thẻ E-Tag, có một tài khoản là đi qua được tất cả các trạm BOT quanh TP và cả nước.



Trạm BOT Xa lộ Hà Nội đã lắp đặt hạ tầng kỹ thuật, đường truyền liên thông cho thu phí không dừng và đang chờ quyết định cho thu phí trở lại từ HĐND TP.





Tuy nhiên, các trạm trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có thu phí tự động nhưng theo công nghệ OBU hai mảnh nên xe gắn thẻ E-Tag không qua được, phải trả phí bằng tiền mặt.

Theo Sở GTVT TP, các trạm BOT quanh TP dưới sự quản lý nhà nước của Sở được thống nhất về công nghệ (ECT, thẻ E-Tag) và thông tin, dữ liệu đường truyền được chuyển về hầm Thủ Thiêm để không chỉ phục vụ cho kiểm tra, giám sát, đối soát nguồn thu phí mà còn cùng với hệ thống camera quanh TP phục vụ cho quản lý, điều tiết giao thông thông minh.



Camera ở các điểm nóng về giao thông và dữ liệu, thông tin từ các trạm BOT còn phục cho quản lý giao thông TP thông minh.