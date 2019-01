Tuyến tránh Cai Lậy đã 'mở cửa' trở lại sau khi sửa đường

Chiều 28-1, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, sau một ngày đóng cửa tuyến tránh Cai Lậy để duy tu bảo dưỡng, đến nay tuyến đường đã mở cửa thông thoáng cho các phương tiện lưu thông.



Hàng loạt phương tiện ô tô, xe tải các loại di chuyển vào tuyến tránh Cai Lậy dù vẫn chưa thu phí trở lại



Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục đường bộ Việt Nam, chiều 25-1, nhà đầu tư đã thực hiện “đóng cửa” tuyến đường một chiều hướng từ Mỹ Thuận, Vĩnh Long về TP.Mỹ Tho, Tiền Giang để thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng.

Trước đó, do nhiều phương tiện lưu thông vào tuyến tránh, mặt đường một số điểm bị bong tróc, lề đường bị lún. Để chuẩn bị cho đợt thu phí trở lại sau Tết, nhà đầu tư đã cho sửa đường, đồng thời đóng tuyến để đảm bảo an toàn khi thi công.

Chủ đầu tư cũng đã nhiều lần thực hiện duy tu, sửa chữa tuyến QL1 thuộc đoạn tăng cường mặt đường từ Km 1987 +560 đến Km 2014 +000 Tiền Giang.



Các xe lưu thông bình thường cả hai chiều

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang vào sáng 25-1, ông Nguyễn Nhật – Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, việc thu phí BOT Cai Lậy trở lại sẽ được Bộ GTVT họp với nhà đầu tư và tỉnh Tiền Giang để tính toán, thống nhất thời điểm thu phí thích hợp, không thu phí vào ngày 14-2 vì rất cận sau tết.

Đồng tình, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh và Công an tỉnh cho rằng sau Tết lực lượng công an vẫn đang phải trực đảm bảo an ninh trật tự; đây là thời điểm lượng xe lưu thông trên QL1 về TP.HCM cao nên tái thu phí sẽ rất khó khăn.



Dự kiến sau Tết Bộ GTVT sẽ "chốt" thời gian tái thu phí BOT Cai Lậy

Việc tái thu phí tuyến tránh Cai Lậy đã được các bên nhất nhất là giữ nguyên trạm thu phí BOT Cai Lậy. Giảm giá tối đa cho tất cả các phương tiện qua trạm. Đơn cử như giảm từ 35.000 đồng/lượt/xe dưới 12 chỗ ngồi xuống còn 15.000 đồng/lượt/xe (giảm 57%). Cùng với đó là mở rộng phạm vi miễn giảm vùng lân cận đến khoảng 10km thay vì 4km như trước đây.



Phương án này cũng áp dụng giảm giá phí BOT Cai Lậy cho tám xã lân cận. Trong đó, các loại xe buýt và phương tiện không sử dụng để kinh doanh được giảm 100% giá vé, các phương tiện sử dụng để kinh doanh giảm 50% giá vé. Cùng với việc giảm phí, thời gian thu phí sẽ kéo dài từ bảy năm lên khoảng 15 năm chín tháng.