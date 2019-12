Vé máy bay tết: cục bảo còn, đại lý nói hết

Các hãng đều tăng phí quản trị hệ thống Kể từ ngày 1-1-2020, Vietnam Airlines sẽ thống nhất mức phụ thu quản trị hệ thống mới. Cụ thể, thay vì mức phụ thu quản trị hệ thống trên chặng bay nội địa, tính theo chặng ngắn (dưới 850.000 km) và dài lần lượt là 160.000 đồng và 230.000 đồng/chặng thì lần này thống nhất mức thu mới 250.000 đồng/chặng nội địa. Còn chặng bay quốc tế vẫn giữ nguyên 7 USD. Như vậy, so với trước, mức phụ thu quản trị hệ thống trên chặng bay nội địa, chặng bay ngắn tăng 90.000 đồng/chặng, còn chặng bay dài tăng 30.000 đồng/chặng. Tương tự, hãng VietJet thu phí dịch vụ hệ thống trên tất cả chặng bay quốc nội là 230.000 đồng. Hãng Jetstar Pacific kể từ ngày 7-1-2019 đã điều chỉnh phí quản trị hệ thống các chặng bay quốc nội 253.000 đồng. Tân binh Bamboo Airways từ giữa tháng 11-2019, đã áp dụng thu phí quản trị hệ thống 250.000 đồng/chặng thay vì mức 210.000 đồng trước đó. 12 triệu khách bay tết

Theo Cục Hàng không VN, khách đi lại dịp tết Nguyên đán 2020 dự kiến tăng khoảng 12% so với cùng kỳ tết 2019 và tăng 22% so với thường lệ, ước đạt 12 triệu khách. Tổng số chuyến bay thực hiện dịp tết dự kiến 73.000 chuyến bay, trung bình 2.350 chuyến/ngày. Riêng sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến năm nay nhu cầu khách đi lại tăng 11%, đạt khoảng 4 triệu khách. Trung bình 130.000 khách/ngày với khoảng 30.000 chuyến bay đi/đến. Năng lực khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất đang ở mức 44 chuyến cất, hạ cánh/giờ từ 6 giờ đến 23 giờ, ban đêm là 32 chuyến/giờ.