Vé tàu, xe, máy bay dịp tết còn nhiều

Đảm bảo khách không thiếu vé Đặc thù tuyến xe của BXMT là các tuyến ngắn, do đó hành khách sẽ tập trung di chuyển vào những ngày sát tết. Tính đến thời điểm này, lượng khách đặt vé trước dịp tết là 100.000 vé, trong đó những ngày cao điểm chiếm 60%-70%. Hiện nay sản lượng hoạt động tại bến đạt trên 2.300 xe. Thống kê những ngày cao điểm tết, xe đăng ký tăng cường vào bến bình quân khoảng 400 xe. Tổng năng lực phục vụ gần 85.000 ghế, đảm bảo khách không thiếu vé. Ông ĐẶNG NGUYỄN NGUYÊN HUÂN, Phó Giám đốc Công ty cổ phần BXMT Công tác điều động phương tiện tăng cường, thuê xe bên ngoài để phục vụ bến xe là 500 xe. Đơn vị còn ký hợp đồng với một số xe giường nằm, xe du lịch chất lượng cao để phục vụ cho những tuyến đường có doanh nghiệp hết vé cục bộ. Trong trường hợp có phát sinh nhu cầu, bến sẽ phối hợp với các doanh nghiệp vận tải tăng cường phương tiện và bán vé để đáp ứng. Hiện bến cùng các doanh nghiệp thực hiện đa dạng hóa các hình thức bán vé, trong đó hướng đến việc bán vé online. Tuy nhiên, tâm lý khách hàng thường mong muốn có vé ngay để an tâm khi sắp xếp kế hoạch về quê trong ngày tết. Vì vậy hiệu quả của việc bán vé online qua trang web http://bxmd.easybook.com còn thấp. Ông NGUYỄN HUY HOÀNG, Phó Giám đốc Công ty cổ phần BXMĐ Theo dự báo dịp tết Nguyên đán 2020, khách đi máy bay tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước (tăng 22% so với thường lệ). Tổng số chuyến bay thực hiện dịp tết có thể lên tới 73.000 chuyến, trung bình 2.350 chuyến/ngày. Riêng sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không Việt Nam dự kiến tăng năng lực khai thác lên 46 chuyến/giờ (hiện nay 44 chuyến/giờ, tức trung bình cứ 1 phút 20 giây lại có một máy bay cất hoặc hạ cánh) để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ông ĐINH VIỆT THẮNG, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam