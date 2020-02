Vì sao hàng loạt trạm thu phí cao tốc 'thất thu'?

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, doanh thu trên các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý giảm bình quân 14% so cùng thời điểm năm trước.

Cụ thể, VEC cho biết mức sụt giảm trên được xác định trong hai tuần đầu của tháng 2-2020 (từ ngày 1 đến 13-2). Trong đó, cao tốc Nội Bài - Lào Cai giảm 28%, Cầu Giẽ - Ninh Bình giảm 14,3% và tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây giảm 5,8% so cùng kỳ năm ngoái.



Trạm thu phí Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: VEC

Đặc biệt, đối với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, nếu so sánh với đoạn tuyến JICA (65 km đầu tuyến) với cùng kỳ 2019 thì doanh thu năm nay thấp hơn khoảng 40%. Ước tính sơ bộ, doanh thu thu phí tháng 2-2020 của VEC sẽ thiếu hụt khoảng 50 tỉ đồng so với kế hoạch đề ra.



Nguyên nhân chính sụt giảm doanh thu thu phí được VEC chỉ ra là do nhu cầu đi lại của người dân giảm cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị chững lại do ảnh hưởng của COVID-19.



Cụ thể, do diễn biến phức tạp của COVID-19, nhiều lễ hội lớn đầu năm trên cả nước phải dừng lại, cộng với tâm lý lo ngại của người dân khi đi du lịch,… nên lượng phương tiện lưu thông qua bốn tuyến cao tốc của VEC ít hơn hẳn so cùng kỳ 2019.



VEC lo ngại, nếu tình hình dịch bệnh không được cải thiện trong quý I, kế hoạch doanh thu thu phí và lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty chắc chắn bị tổn thất. “Kịch bản” xấu nhất là VEC phải trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lại Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay.



Bên cạnh đó, VEC cũng đưa ra một số giải pháp khắc phục như tiếp tục phối hợp chặt chẽ tăng cường tuyên truyền, cập nhật thông tin, khuyến cáo cách phòng, chống dịch bệnh nhằm nâng cao hiểu biết, ổn định tâm lý của nhân viên và người tham gia giao thông.

Tiếp tục xây dựng, cập nhật các phương án để chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra. Rà soát, đánh giá mức độ ưu tiên thực hiện các hạng mục trong vận hành, bảo trì công trình đường cao tốc. Đặc biệt, trong công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên, tiết giảm những hạng mục công việc chưa thực sự cần thiết nhằm tiết giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong vận hành khai thác.

Đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm những vướng mắc trong đầu tư lắp đặt hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống ETC; xây dựng chính sách khuyến mãi, thu hút khách hàng tham gia giao thông trên đường cao tốc để tăng doanh thu.