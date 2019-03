Việt Nam đang cân nhắc cho khai thác loại tàu bay Boeing 737

Đó là khẳng định của lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam khi trao đổi với báo chí vào sáng ngày 12-3 liên quan đến thông tin hàng loạt nước đồng loạt dừng khai thác dòng tàu bay Boeing 737 Max sau khi có liên tiếp 2 chiếc máy bay Boeing 737 Max gặp tại nạn trong vòng 5 tháng qua…

Trao đổi với báo chí sáng 12-3, ông Vũ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam cho hay hiện Cục vẫn đang theo dõi chặt chẽ và có liên hệ với nhà chức trách hàng không các nước, tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cũng như đại diện hãng Boeing tại Việt Nam để nắm thông tin liên quan. Từ đó, sẽ quyết định có cấp chứng chỉ để cho các hãng hàng không khai thác, sử dụng dòng máy bay Boeing 737 Max tại Việt Nam hay không.



“Nếu tai nạn liên tục xảy ra do nguyên nhân từ lỗi kỹ thuật của tàu bay thì chúng ta không thể bất chấp hi sinh tính mạng con người vì lý do thương mại được” – ông Cường nhấn mạnh.



ông Vũ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam.

Theo ông Cường, hiện tại Việt Nam chưa có hãng hàng không nào khai thác dòng Boeing 737 Max. Tuy nhiên có một số hãng tại Việt Nam đã đặt mua dòng tàu bay này như Vietjet (Mua 200 chiếc dự kiến bàn giao vào tháng 10-2019).

“Muốn đưa tàu bay vào khai thác, các hãng của ta phải có chứng chỉ loại đầu tiên. Hiện Vietjet mua rồi, và chúng tôi đã cử cán bộ tìm hiểu về dòng tàu bay này để sau có thể cấp chứng chỉ đưa vào khai thác. Chúng tôi đang theo sát diễn biến quá trình, kết quả điều tra về sự cố của dòng tàu bay Boeing 737 Max của các nhà chứng trách hàng không Mỹ, Châu Âu, ICAO để từ đó có xem xét cấp chứng chỉ cho khai thác dòng máy bay này hay không” – ông Cường cho hay.

Theo ông Cường, hiện cơ quan hàng không của Mỹ đến thời điểm này vẫn nói là chưa có bằng chứng nào là 2 vụ boeing 737 Max rơi vừa qua là có nguyên nhân giống nhau, có hệ thống, đồng thời khẳng định là tất cả dòng tàu bay này an toàn. “Mỹ cũng chưa dừng khai thác dòng tàu bay này. Hiện cả nước họ đang khai thác 74 chiếc máy bay thuộc dòng Boeing 737 Max. Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ thông tin chính thức của nhà chức trách, hãng sản xuất và các cơ quan đánh giá độc lập khác…” – ông Cường nói.



Nhân viên Boeing chụp hình trước một chiếc Boeing 737 Max 8 được sản xuất cho hãng Southwest Airlines, nhân kỷ niệm sự kiện Boeing sản xuất 10.000 chiếc 737, tại bang Washington (Mỹ) ngày 13-3-2018. Ảnh: REUTERS

Như PLO.VN đã thông tin, hiện Singapore, Indnesia, Trung Quốc…đã quyết định tạm ngừng khai thác, tuy nhiên Mỹ, Anh và rất nhiều hãng bay vẫn khai thác dòng Boeing 737 MAX.



Các cuộc điều tra nguyên nhân chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng Ethiopian Airlines rơi sáng 10-3 và cả chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng Lion Air rơi ngày 29-10-2018 vẫn đang diễn ra. Hai chiếc Boeing 737 MAX 8 bị nạn cách nhau hơn 4 tháng và đều rơi không lâu sau khi cất cánh. Cho đến nay các nhà chức trách vẫn chưa đưa ra kết luận hay chứng cứ chính thức nào cho thấy có mối liên hệ giữa hai tai nạn, nhưng các chi tiết giống nhau giữa hai vụ tai nạn.