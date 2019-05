Xe buýt 2 tầng sẽ ‘chôn chân’ ở TP.HCM?

Phải bảo đảm an toàn cho khách trên xe mui trần Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT TP.HCM), cho biết Sở vừa nhận được đề xuất của Công ty CP Du lịch Việt Nam - Hà Nội tổ chức thí điểm xe buýt du lịch hai tầng mui trần. Sở đang đề nghị công ty điều chỉnh việc bố trí điểm đầu và cuối hành trình từ phố đi bộ Nguyễn Huệ về vị trí Nhà hát TP vì mật độ phương tiện trên đường Nguyễn Huệ đông, không phù hợp với phương án đón trả khách tại đây. Đồng thời, Sở cũng đề nghị điều chỉnh khung thời gian từ 9 giờ đến 16 giờ 30 để tránh ảnh hưởng việc đi lại của người dân trong giờ cao điểm. Bên cạnh đó, Công ty CP Du lịch Việt Nam - Hà Nội bổ sung phương án, giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách ngồi trên tầng mui trần. Ông Nguyễn Tất Hiếu, Trưởng ban Sản phẩm Công ty CP Du lịch Việt Nam - Hà Nội, khẳng định công ty đang trình phương án phát triển xe buýt hai tầng với Sở GTVT TP.HCM, nếu mọi thủ tục pháp lý được hoàn thiện thì dự kiến trong quý IV-2019 sẽ tiến hành khai trương. “Mô hình xe hai tầng chở khách du lịch ngắm cảnh TP và đi qua nhiều điểm du lịch đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới như Singapore, Malaysia, Nhật Bản… TP.HCM là một trong bảy tỉnh, thành được trung ương cho phép thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch bằng ô tô dạng hai tầng không nóc…” - ông Hiếu cho biết. Hiện Công ty CP Du lịch Việt Nam - Hà Nội xin đầu tư một tuyến ở khu vực trung tâm TP.HCM với bốn xe buýt. Sau đó công ty sẽ phát triển loại hình xe này tới các tỉnh, thành khác. _________________________________ Sở GTVT TP.HCM cần xem xét kỹ khi cấp phép cho loại hình xe buýt mui trần. Đường TP đang trong tình trạng ùn tắc. Nếu xét về yếu tố tăng du lịch cho TP thì cần đặt lên bàn cân để xem thu nhập đó có đủ để giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Nhiều năm nay TP vẫn loay hoay giải quyết ùn tắc như cấm xe máy theo cung đường, hạn chế xe máy theo giờ…, vậy có phù hợp khi cấp phép cho một tuyến xe buýt hoạt động không? Trong khi đó, những vấn đề liên quan đến giao thông cũng đều gắn liền với an sinh xã hội. TS Phạm Văn Hùng, Phó Phân viện trưởng Phân viện Khoa học và công nghệ GTVT phía Nam