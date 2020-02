Xe buýt, taxi, xe công nghệ đìu hiu vì Corona

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở GTVT TP, tổng số chuyến trên 96 tuyến xe buýt có trợ giá thực hiện từ ngày 3 đến 6-2 vào khoảng 50.000 chuyến xe. Hiện số lượng xe đã giảm 18% so với số chuyến xe ngày thường và giảm 16% so với cùng kỳ năm 2019. Số lượng hành khách giảm 36% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 44% so với ngày thường.