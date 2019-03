Xử lý mạnh tay người đi ô tô không thắt dây an toàn

Theo đó, bắt đầu từ ngày 6-3, lực lượng chức năng sẽ tuần tra, kiểm soát người ngồi trên ô tô mà không thắt dây an toàn.

Cụ thể, lực lượng cảnh sát giao thông, công an 24 quận, huyện, thanh tra giao thông của TP phối hợp chặt chẽ, tuần tra liên tục và lập chốt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp người lái xe, ngồi trên ôtô không thắt dây an toàn.

Đồng thời, các đơn vị như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, các hãng taxi phải tự nhắc nhở tài xế của mình tuân thủ quy định thắt dây an toàn khi lái xe ô tô.

Ban An toàn giao thông TP cho biết lực lượng cảnh sát giao thông TP.HCM đã tiến hành xử phạt đối với những trường hợp người điều khiển, người được chở trên ôtô có trang bị dây an toàn mà người ngồi không thắt dây khi xe đang chạy. Mức phạt tiền là 100.000-200.000 đồng/trường hợp. Song nhiều người dân vẫn tiếp tục không thắt dây an toàn khi ngồi trên ôtô.

Trước thực trạng trên, Ban An toàn giao thông TP sẽ tiếp tục ra quân nhằm nhắc nhở, hướng dẫn người dân thắt dây an toàn đúng quy cách.