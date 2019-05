Xử phạt 55 vụ xe chở khách vào sân bay Tân Sơn Nhất

Cụ thể, trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong tháng 4, qua công tác phối hợp liên ngành và thanh tra độc lập theo thẩm quyền, Thanh tra Sở đã phát hiện và xử lý 93 vụ vi phạm, với số tiền xử phạt hơn 210 triệu đồng. Trong đó tước GPLX hai tháng 10 trường hợp.

Đối với khu vực bên trong sân bay, Thanh tra Sở đã hỗ trợ lực lượng An ninh sân bay, Đồn Công an Cảng hàng không Tân Sơn Nhất để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông đường bộ, hoạt động vận tải hành khách, an ninh trật tự. Đồng thời, phối hợp hướng dẫn, điều tiết các phương tiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu vực Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đối với khu vực các tuyến đường xung quanh sân bay, Thanh tra Sở thường xuyên bố trí lực lượng phối hợp với Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Đội CSGT quận Tân Bình, quận Gò Vấp điều tiết giao thông và kiểm tra, xử lý các xe vi phạm lưu thông vào đường cấm, khu vực cấm; các xe taxi vi phạm quy tắc giao thông, taxi ”nhái nhãn hiệu” và các hành vi khác về trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, kết quả xử lý các lỗi vi phạm như dừng, đỗ xe sai quy định; điều khiển xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định; điều khiển xe chở hành khách không có, không gắn hoặc có gắn phù hiệu (biển hiệu) nhưng đã hết giá trị sử dụng, không niêm yết số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải ở mặt ngoài hai bên cánh cửa xe ô tô chở hành khách theo quy định...