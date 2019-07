Hà Nội lại bì bõm sau cơn mưa lớn

Chiều 25-7, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to đến rất to.



Lượng mưa đo được trong 1 giờ vừa qua ở một số nơi như: Đống Đa 70 mm, Tây Hồ 60 mm, Ba Đình 51 mm...



Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5 m như: Quận Đống Đa: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khuyến, Thái Hà; Quận Ba Đình: Phố Cao Bá Quát, phố Đội Cấn; Quận Tây Hồ: Chu Văn An, Thụy Khuê; Quận Hoàn Kiếm: Phố Bát Đàn, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Đường Lê Duẩn; Quận Hoàng Mai: Khu vực bến xe phía Nam (đường Giải Phóng), đường Nguyễn Chính, đường Thanh Đàm.



Qua ghi nhận của PV, hiện một số tuyến phố đã bị ngập trong trận mưa chiều nay như phố Nguyễn Thái Học (quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Trường Tộ, Hàng Bún, Quán Thánh, Lý Nam Đế, Phùng hưng, Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Yên Ninh, Đội Cấn...



Phố Phan Bội Châu, đoạn giao với phố Lý Thường Kiệt đang bị ngập. Ảnh: LÊ HOÀNG.



Nhiều ô tô bị chết máy trên phố Phan Bội Châu. Ảnh: LÊ HOÀNG.



Tuyến đường Nguyễn Thái Học cũng bị ngập sau trận mưa to chiều 25-7. Ảnh: LÊ HOÀNG.



Ô tô ngập sâu trong biển nước mênh mông. Ảnh: VŨ ANH TUẤN.



Ngập tại phố Lý Nam Đế.





Khu vực Ứng Hòa, ngoại thành Hà Nội cũng đang có mưa rất to. Ảnh: LUYỆN ĐINH