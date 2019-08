Hàng không Việt hủy bốn chuyến bay đến Hong Kong

Đại diện hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific cho hay do ảnh hưởng của biểu tình tại Hong Kong, hoạt động khai thác của hai hãng này tại sân bay Hong Kong sẽ bị ảnh hưởng trong ngày 5-8.



Cụ thể, các chuyến bay đi, đến Hong Kong trong ngày 5-8 của Vietnam Airlines vẫn được duy trì khai thác nhưng sẽ bị chậm so với lịch dự kiến. Đồng thời, việc nối chuyến từ sân bay Hong Kong đi tiếp các điểm khác sẽ khó hơn so với bình thường.



Còn hãng Jetstar Pacific hủy bốn chuyến bay từ Hà Nội, Đà Nẵng đi Hong Kong gồm: BL160, BL161, BL164, BL165. Hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ chuyển đổi miễn phí sang chuyến bay trong các ngày tiếp theo.



Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách tại Việt Nam có kế hoạch nối chuyến tại sân bay Hong Kong trong ngày 5-8 chủ động liên hệ với phòng vé, đại lý chính thức của hãng để có thông tin và trợ giúp cần thiết. Các hành khách tại Hong Kong chủ động đến sân bay sớm hơn thường ngày để hạn chế bị ảnh hưởng đến việc đi lại.



Hai hãng này cũng lưu ý hành khách đang có kế hoạch đi lại giữa Việt Nam và Hong Kong trong thời gian này cần thường xuyên cập nhật thông tin để chủ động thời gian đi lại.

Trước đó ngày 26-7, tại sảnh đến ga T1 sân bay Hong Kong đã xảy ra biểu tình. Dù các chuyến bay của hai hãng đến và đi từ sân bay Hong Kong vẫn khai thác bình thường nhưng đại diện hai hãng khuyến cáo hành khách khởi hành từ sân bay Hong Kong lưu ý tới sân bay trước ba tiếng so với giờ khởi hành.