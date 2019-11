Hàng loạt công trình trọng điểm không đảm bảo an toàn thi công

Sau gần hai tuần kiểm tra 10 công trình trọng điểm ở TP, đoàn kiểm tra liên ngành TP do chánh thanh tra Sở GTVT TP làm trưởng đoàn phát hiện nhiều công trình để xảy ra sai sót, không thực hiện đúng biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Tại buổi kiểm tra, nhiều đơn vị đã bị nhắc nhở và bị lập biên bản xử phạt hành chính.



Nhiều vi phạm

Ông Trần Quốc Khánh, Chánh Thanh tra Sở GTVT, cho biết qua kiểm tra cho thấy các công trình ở trung tâm TP như gói thầu G dự án xây dựng hệ thống cống bao - dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM - giai đoạn hai (tuyến đường Vân Đồn, quận 4); gói thầu G xây dựng hệ thống cống bao đường Võ Văn Kiệt; nâng cấp đường Cao Lỗ; dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2... đều làm rất tốt. panô, khẩu hiệu, biển thông báo các dự án này đầy đủ và ít nhận được phản ánh của dân.

“Đối với những công trình thực hiện tốt an toàn lao động, an toàn vệ sinh, đảm bảo các biện pháp thi công thì nên khuyến khích, tuyên truyền để đơn vị thi công những công trình chưa đảm bảo học hỏi. Bởi việc tuân thủ các quy định về biện pháp thi công và an toàn lao động là cực kỳ quan trọng” - ông Khánh nói.

Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều đơn vị thi công còn khá chủ quan trong quá trình thi công, như tại dự án mở rộng đường Tô Ký, dự án xây dựng cầu Long Kiểng đã để dây điện không an toàn. Bên cạnh đó, một loạt công trình khác không tuân thủ các biện pháp thi công. Cụ thể, dự án xây dựng cầu Long Kiểng thiếu bảng thông báo dự án, thực hiện rào chắn không đúng quy định; dự án xây dựng hầm chui An Sương thực hiện rào chắn không đúng với phương án thi công được duyệt, không đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông; lực lượng điều tiết thiếu thiết bị...; dự án mở rộng đường Tô Ký, dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy có những đoạn không tiến hành rào chắn hoặc rào chắn không đúng biện pháp thi công.

Trong suốt quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành luôn nhắc lại câu chuyện buồn đã xảy ra tại công trình xây dựng đường vành đai 2, đường Ụ Ghe, quận Thủ Đức, đơn vị thi công đã tự ý kéo dây diện hạ thế vào công trình để đóng cọc nhưng không dọn dẹp, rào chắn dây điện. Sau đó một nhóm trẻ em vào công trình chơi đã bị điện giật, vụ tai nạn khiến hai em bé tử vong. “Nếu các đơn vị thi công không tuân thủ các quy định về an toàn lao động, biện pháp thi công thì ai là người chịu trách nhiệm?” - vị thanh tra giao thông, thành viên của đoàn kiểm tra, nói.

Tại hiện trường kiểm tra, đoàn đã tiến hành lập biên bản để xử phạt nhiều đơn vị vì không thực hiện đúng biện pháp thi công. Đồng thời nhắc nhở chủ đầu tư, đơn vị thi công phải khắc phục những sai sót này ngay trong ngày.



Đoàn kiểm tra liên ngành đang kiểm tra hiện trường công trình. Ảnh: ĐÀO TRANG

Lập đoàn thanh tra liên ngành

Theo ông Trần Quốc Khánh, quá trình kiểm tra đoàn phát hiện các công trình trọng điểm này đều đang chậm tiến độ vì vướng về mặt bằng. Trong đó một số dự án thi công cầm chừng như dự án xây dựng hầm chui An Sương đang chờ di dời hạ tầng kỹ thuật, dự án mở rộng tỉnh lộ 9, dự án mở rộng đường Tô Ký, dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy… Thậm chí có những dự án phải nằm im, gây khó khăn cho đơn vị thi công như dự án xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - quốc lộ 1 (quận Thủ Đức).

Ông Khánh cho rằng mặt bằng thi công như kiểu da beo khiến các đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn. Các đơn vị phải di chuyển máy móc, dựng hàng rào liên tục do mặt bằng bị đứt quãng. Do đó, dự án bị kéo dài, gây mất thời gian và tiêu tốn nguồn nhân lực. “Qua đợt kiểm tra, đoàn đã lắng nghe ý kiến về những khó khăn của chủ đầu tư, đơn vị thi công và ban bồi thường giải phóng mặt bằng các quận, huyện. Từ đó đoàn sẽ làm việc với các sở, ngành và báo cáo Sở GTVT, UBND TP về thực trạng hiện nay” - ông Khánh chia sẻ.

Nói về các biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công, các thanh tra viên trong đoàn đều cho rằng nên thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xuyên suốt các dự án để phối hợp kiểm tra, xử lý. Bởi trên thực tế có nhiều khó khăn, vướng mắc cần thanh tra, đại diện các sở, ngành đứng ra giải quyết, hướng dẫn chủ đầu tư. Đặc biệt là việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục. Cụ thể, dự án xây dựng cầu Long Kiểng, mở rộng đường Tô Ký, tỉnh lộ 9, dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy, xây dựng hầm chui An Sương… đều đang gặp khó khăn về di dời đường dây điện. Đối với khó khăn này thì Sở Công Thương sẽ phải làm việc trực tiếp với Tổng Công ty Điện lực TP.HCM để hỗ trợ các đơn vị này.

“Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn tổng kết, đánh giá toàn bộ các dự án hiện nay cũng như phương án, kế hoạch trong thời gian tới. Đồng thời thanh tra giao thông sẽ tiếp tục đề nghị các đơn vị này chia sẻ khó khăn, công việc với thanh tra giao thông trong thời gian tới” - ông Khánh nhận định.