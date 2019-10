Hàng trăm tấn chất thải rắn công nghiệp được đốt sai quy định

(Video: Hiện trường hàng trăm tấn chất thải công nghiệp đốt sai quy định tại Bình Chánh)

Chiều 25-10, qua thời gian theo dõi, trinh sát Phòng 3 - Cục CSĐT tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP.HCM), Sở TN&MT, Công an xã Phạm Văn Hai (Bình Chánh) bắt quả tang xe tải đang đổ chất thải rắn sai quy định.





Xe tải chở chất thải bị lực lượng chức năng bắt. Ảnh: TS

Theo Cục CSĐT tội phạm về môi trường, vị trí xe tải đổ chất thải là bãi đất trống tại cơ sở phế liệu nằm trên bãi đất trống đường vào Khu công nghiệp An Hạ.

Qua theo dõi, các trinh sát phát hiện xe tải này và một số xe tải khác thường xuyên đổ chất thải rắn công nghiệp chất đống sau đó đốt tại đây. Theo ghi nhận, tại hiện trường đã có nhiều tấn chất thải đã cháy thành than, một số cháy nham nhở, nước chảy khắp nơi, ngấm xuống đất và bốc mùi hôi thối.



Lực lượng chức năng kiểm tra bãi phế liệu đốt chất thải rắn công nghiệp trái quy định. Ảnh: TS



Chất thải được chất thành đống và đốt. Ảnh: TS



Tại hiện trường, nước chảy khắp nơi và bốc mùi hôi. Ảnh: TS

Qua xác minh ban đầu của Cục CSĐT tội phạm về môi trường, cơ sở phế liệu trên do ông Lê Đình Hiếu làm chủ. Ông Hiếu nhận xử lý chất thải công nghiệp rắn trái phép bằng cách đốt vào ban đêm để qua mắt cơ quan chức năng.

Qua làm việc, ông Hiếu cho biết chất thải được thu gom từ các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương sau đó đem về đây đốt. “Ước tính hàng trăm tấn chất thải đã được xử lý sai quy định tại bãi đất trống này” - một cán bộ Cục CSĐT tội phạm về môi trường cho biết.

Vụ việc đang được các cơ quan liên quan điều tra mở rộng và làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan.