Hệ thống thu phí không dừng lại phát sinh lỗi

Bộ GTVT vừa thành lập hai tổ công tác kiểm tra việc vận hành hệ thống thu phí không dừng (ETC) tại các trạm thu phí trên cả nước.

Hai tổ này có nhiệm vụ kiểm tra cụ thể tình hình quản lý, vận hành hệ thống ETC tại các trạm thu phí trên cả nước, bao gồm các trạm do địa phương quản lý.

Trong đó, Bộ GTVT lưu ý hai tổ kiểm tra cần đánh giá kỹ các tồn tại, bất cập phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống ETC thời gian qua. Sự phối hợp giữa các nhà cung cấp dịch vụ ETC với nhau và với nhà đầu tư BOT trong tổ chức thu phí; kết nối liên thông giữa hai hệ thống trung tâm dữ liệu thu phí ETC; công tác dán thẻ, phân luồng, hệ thống thông tin biển báo liên quan đến thu phí ETC tại các trạm thu phí...



Hiện các trạm BOT đã lắp đặt hệ thống thu phí không dừng. Ảnh: V.LONG



Hiện cả nước có hơn 111 trạm BOT lắp đặt hệ thống thu phí không dừng. Trong đó, Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) cung cấp dịch vụ ETC cho 35 trạm, Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động (VECT) cung cấp cho 76 trạm BOT.



Tuy nhiên, vừa qua một số xe dán thẻ thu phí tự động không dừng đi qua trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Hải Phòng, Bắc Giang - Lạng Sơn dù có tiền trong tài khoản vẫn không thanh toán được.

Theo các tài xế, nhân viên trạm thu phí giải thích do các đơn vị lắp đặt và vận hành thu phí tự động chưa kết nối liên thông. Nên yêu cầu chủ xe phải lùi xe sang làn thu phí thủ công để trả tiền mặt.

“Chúng tôi thực hiện đúng chủ trương của nhà nước là thu phí không dừng để tránh mất thời gian, tiết kiệm chi phí, nhưng giờ lại mất nhiều thời gian hơn”- một tài xế bức xúc nói.