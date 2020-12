Hiểu đúng việc áp thuế hãng xe công nghệ

Chưa tìm được tiếng nói chung Trước đó, ngày 9-12, Tổng cục Thuế và Grab có buổi làm việc để giải quyết vướng mắc trong triển khai Nghị định 126/2020. Tuy nhiên, cả hai bên chưa tìm được tiếng nói chung. Theo đại diện Grab, cuộc làm việc đã không đạt được một kết quả tích cực nào vì Tổng cục Thuế không nhất quán trong việc xác định chủ thể phải chịu thuế VAT. “Chúng tôi rất bức xúc về yêu cầu của Tổng cục Thuế muốn tăng mức thu thuế đối với doanh thu của đối tác tài xế từ 3% lên 10%. Dù biết rằng các đối tác tài xế không có khả năng khấu trừ thuế vat đầu vào nhưng Tổng cục Thuế không có sự giải thích rõ ràng mà dựa vào những luận điểm rất không nhất quán” - đại diện Grab khẳng định. Tuy nhiên, trong thông cáo phát đi cùng ngày, Tổng cục Thuế cho rằng Grab chưa chứng minh được lý do tăng giá cước, chiết khấu là do Nghị định 126 mà doanh nghiệp thông tin trên một số báo chí mấy ngày qua. Theo Tổng cục Thuế, Nghị định 126 quy định nghĩa vụ khai thuế vat đối với hoạt động hợp tác kinh doanh là do doanh nghiệp thực hiện. Doanh nghiệp phải khai thuế VAT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh. “Đối với Grab là hoạt động kinh doanh vận tải, doanh nghiệp khai thuế vat theo phương pháp khấu trừ thì thuế suất thuế VAT là 10% và doanh nghiệp được khấu trừ thuế VAT đầu vào theo quy định” - Tổng cục Thuế cho hay.