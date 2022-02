Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được Chính phủ quyết định triển khai theo lệnh khẩn cấp, được khởi công xây dựng vào ngày 1-7-2020.

Dự án bao gồm hai phần là nâng cấp đường cất hạ cánh 25R/07L và xây dựng mới các đường lăn song song, đường lăn thoát nhanh.

Ngày 1-12-2021, sau khi Cục Hàng không Việt Nam cấp phép, đường cất hạ cánh 25R/07L đã được đưa vào khai thác sau khi thay thế xong hệ thống đèn hiệu sử dụng công nghệ đèn LED.



Một dự án cải tạo, nâng cấp đường băng. Ảnh minh họa: V.LONG.



Hiện nay, các đơn vị đang tập trung thi công ba hạng mục cuối cùng để hoàn thành toàn bộ dự án trước 30-4-2022 theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Cụ thể, đường lăn S từ phạm vi nút S6 đến nút S10 thi công lề và lắp đặt đèn; khoảng 1800m mương thoát nước; 4 khu vực hạn chế của 44 đường lăn đang khai thác là P1, P4, S7, V1.

Đường lăn P4 có phạm vi hạn chế nằm trong dải an toàn bay là 36 m đường lăn xây mới so với tim đường cất hạ cánh 25R/07L. Để thi công được khu vực này đảm bảo an toàn bay thì cần phải tạm dừng khai thác đường cất hạ cánh 25R/07L từ ngày 21-2-2022 đến ngày 15-3-2022.

Đây là việc làm cần thiết và bắt buộc để đảm bảo an toàn bay trong khi thi công nên đã được Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xem xét bố trí phương án khai thác và tần suất bay mới.

Đồng thời, tại văn bản số 386/CHK-QLC ngày 27-1-2022 Cục Hàng không Việt Nam cũng đã chấp thuận phương án tạm dừng đường cất hạ cánh 25R/07L để thi công khu vực hạn chế này.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận, cho biết: “Thời gian tạm dừng khai thác đường cất hạ cánh 25R/07L là thời gian thi công tối đa.

Ban QLDA Mỹ Thuận đã chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công ba ca để cố gắng rút ngắn thời gian thi công, sớm khai thác đường cất hạ cánh 25R/07L trở lại càng sớm càng tốt.

Đồng thời, thực hiện thành công mục tiêu của dự án trong việc nâng cao hiệu quả, công suất khai thác cũng như đảm bảo an toàn, an ninh hoạt động bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất”.

Như vậy, việc dừng khai thác đường cất hạ cánh 25R/07L chỉ nhằm mục đích phục vụ cho việc thi công 36 m xây mới khu vực hạn chế của đường lăn P4.