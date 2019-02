Hôm nay, sân bay Nội Bài thắt chặt an ninh cấp độ 1

An ninh hàng không cấp độ 1 như thế nào? Khi có nguy cơ cao đối với an ninh hàng không, các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường được thực hiện theo 3 cấp độ, bao gồm: cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3. Trong đó cấp độ 1 được áp dụng trong các trường hợp sau đây: Có sự kiện chính trị, xã hội trọng đại của đất nước; Có tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội phức tạp. Cấp độ 2 được áp dụng trong trường hợp sau đây: Có thông tin tình báo về một âm mưu can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng nhưng chưa xác định địa điểm, mục tiêu, thời gian cụ thể; Có tình hình mất an ninh chính trị, trật tự xã hội nghiêm trọng tại địa phương. Cấp độ 3 được áp dụng trong các trường hợp sau đây: Có thông tin xác thực về một âm mưu can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng có địa điểm, mục tiêu, thời gian cụ thể; Có tình hình mất an ninh chính trị, trật tự xã hội đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam quyết định áp dụng, hủy bỏ cấp độ kiểm soát an ninh hàng không tăng cường, đồng thời báo cáo ngay Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Công an.