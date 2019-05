Hơn 200 khách VNA trễ bay 30 phút vì chờ... khách VIP

Hơn 200 khách trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Frankfurt (Đức) bất bình vì chuyến bay khởi hành trễ do phải chờ khách nối chuyến từ Hà Nội, tối 28-5.

Cụ thể, chuyến bay này dự kiến khởi hành lúc 22 giờ 30 ngày 28-5 nhưng 30 phút sau mới khởi hành.

Theo đại diện của Vietnam Airlines, lý do khiến chuyến bay bị trễ so với lịch trình là do chờ một khách VIP nối chuyến bay VN279 từ Hà Nội đến sân bay Tân Sơn Nhất để đi Đức.

Thông thường, các chuyến bay nối chuyến theo thông lệ các hãng hàng không đều hỗ trợ tối đa cho khách. Theo đó, các hãng sẽ linh hoạt cập nhật lịch trình chuyến bay nối chuyến để tính toán thời gian chờ đợi, đảm bảo quyền lợi cho khách trên các chuyến bay đường dài trong thời gian từ 15-30 phút.

Vì những lý do như vậy nên hãng mong hành khách thông cảm. Đồng thời mọi hành khách trên các chuyến bay nối chuyến đều được hãng chăm sóc bình đẳng, không phải vì khách VIP khiến chuyến bay trễ.

Cạnh đó, do ảnh hưởng của thời tiết nên các chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28-5 đã bị ảnh hưởng, trong đó có các chuyến bay đến châu Âu.