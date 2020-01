Hơn 45.000 chuyến bay bị trễ, hủy ở tháng cuối năm 2019

Hành khách đi trên các chuyến bay của hãng Vietjet, ngày 6-1, bức xúc vì loạt chuyến bay của hãng này khởi hành trễ do dự kiến từ 2-3 tiếng.

Anh Trương Hiệu hành khách đi trên chuyến bay của Vietjet số hiệu VJ626 dự kiến khởi hành từ TP.HCM đi Đà Nẵng lúc 17 giờ 15 phút, tuy nhiên đến 18 giờ hãng này thông báo chuyến bay dời đến 20 giờ 30 mới khởi hành. Như vậy, chuyến bay này trễ 3 tiếng so dự kiến.

"Gia đình tôi có đám tang rất nóng lòng để về gặp người thân lần cuối, quá sốt ruột tôi hỏi nhân viên của hãng thì nhận được câu trả lời máy bay về trễ" - anh Hiệu nói.



Hành khách đi trên các chuyến bay của hãng Vietjet bị trễ chuyến, chiều 6-1. Ảnh: HT

Theo ghi nhận phóng viên PLO, chiều 6-1 tại sân bay Tân Sơn Nhất có ít nhất bốn chuyến bay của hãng Vietjet khởi hành trễ so dự kiến. Ngoài chuyến bay nói trên, một chuyến bay khác của hãng này mang số hiệu VJ642 đi Đà Nẵng cũng thông báo đến khách máy bay về trễ nên đổi giờ mới khởi hành là 19 giờ 45.

Đồng thời hai chuyến bay số hiệu VJ218 đi Vinh và chuyến bay số hiệu VJ327 đi Phú Quốc cũng đổi giờ khởi hành chậm so dự kiến 2 tiếng. Các chuyến bay bị trễ nói trên Vietjet thông báo đến khách là do máy bay về trễ.

Quan sát dữ liệu trên trang Flightradar24, đều phản ảnh tình trạng bốn chuyến bay nói trên của hãng Vietjet đều bị trễ giờ khởi hành.

Cùng ngày Cục hàng không Việt Nam công bố số liệu các chuyến bay đúng giờ, chậm giờ và huyển trong tháng 12-2019.



Cụ thể trong tháng 12, các hãng Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific, VASCO và Bamboo Airways) đã khai thác hơn 326.600 chuyến bay. Trong đó, dẫn đầu số lượng chuyến bay là hãng Vietjet với hơn 139.000 chuyến, tiếp theo là Vietnam Ailines hơn 119.700 chuyến và thấp nhất là VASCO hơn 12.000 chuyến.



Số lượng chuyến bay trong tháng 12 của Vietjet dẫn tốp đầu các hãng hàng không Việt Nam. Ảnh: AN NHIÊN

Cục hàng không thống kê trong tháng cuối năm 2019 có hơn 44.400 chuyến bị chậm. Trong đó Vietnam Airlines chậm hơn 13.000 chuyến, Vietjet hơn 23.000 chuyến, Jetstar Pacific hơn 6.300 chuyến, VASCO hơn 800 chuyến và Bamboo Airways hơn 1.100 chuyến.

Lý do khiến các chuyến bay bị trễ được Cục hàng không liệt kê do trang thiết bị và dịch vụ tại cảng, quản lý điều hành bay, hãng hàng không, thời tiết, máy bay về muộn.

Cũng trong tháng 12 có có tổng cộng 735 chuyến bị hủy. Trong đó Vietnam Airlines 236 chuyến, Vietjet 283 chuyến, Jetstar Pacific 3 chuyến, VASCO 183 chuyến và Bamboo Airways 30 chuyến. Lý do được nhà chức trách hàng không viện dẫn do thời tiết, kỹ thuật, thương mại, khai thác và các lý do khác.