Kết nối liền mạch cao tốc từ TP.HCM đi Cần Thơ

Nhiều kỳ vọng từ hai dự án cao tốc Đối với việc khởi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết: Khi giai đoạn 1 của dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giải quyết nhu cầu vận tải cho người dân trong bối cảnh tuyến quốc lộ 1 đã quá tải. Dự án cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh các tỉnh ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. Theo thứ trưởng, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ là dự án trọng điểm của ngành GTVT. Đây sẽ là dự án mẫu mực trong quản lý, giám sát, tổ chức thi công, phòng chống tiêu cực trong quản lý đầu tư xây dựng. Đồng thời, dự án cũng sẽ đảm bảo chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài tuyến khoảng 23 km, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Thời gian thực hiện khoảng hai năm và hoàn thành toàn bộ dự án (giai đoạn 1) trong năm 2022. Đối với dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, theo Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, đến thời điểm này, dự án đã thi công đạt hơn 75% khối lượng. Dự án đang tiếp tục thi công các hạng mục còn lại như kết cấu mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng, hệ thống kiểm soát giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí… Nếu được Bộ GTVT, UBND tỉnh Tiền Giang chấp thuận, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có thể phục vụ người dân (xe khách dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn với tốc độ ≤ 40 km/giờ) vào dịp tết Nguyên đán năm 2021.