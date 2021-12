Ngày 7-12, Ban Quản lý bảo trì đường bộ thuộc Sở GTVT tỉnh Bến Tre cho biết, nhiều ngày qua đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại 118 Thăng Long thi công sửa chữa khe co giãn trụ T13 cầu Hàm Luông tại Km 18+581 – QL60 tỉnh Bến Tre.



Theo kế hoạch, thời gian thi công công trình trong 45 ngày, bắt đầu từ ngày 8-11 và thời gian dự kiến hoàn thành đến ngày 23-12. Tổng kinh phí thực hiện công trình trên 1,9 tỉ đồng vốn ngân sách.



Đơn vị thi công rào chắn một nửa mặt cầu Hàm Luông để phục vụ thi công. Ảnh: ĐH

Công trình cầu Hàm Luông được đưa vào sử dụng năm 2010 đến nay, khe giãn tại trụ T13 bị hư hỏng. Nhà thầu thực hiện Biện pháp khắc phục là đục bỏ lớp bê tông thành khe và tháo dỡ co giãn cũ. Sau đó tiến hành lắp đặt khe co giãn mới trụ tại T13.

Trong thời gian thi công, nhà thầu vừa tiến hành thi công nửa mặt cầu, vừa đảm bảo cho các phương tiện lưu thông.



Biển cảnh báo giảm tốc độ khi qua cầu Hàm Luông đang sửa chữa. Ảnh: ĐH

Do cầu bị chắn một nửa mặt cầu để thi công sửa chữa khe co giãn, thời gian qua tại khu vực này đã có xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ngành chức năng khuyến cáo trong giai đoạn cầu đang sửa chữa người tham gia giao thông giảm tốc độ đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực.

Cầu Hàm Luông nằm trên tuyến QL60, bắc qua sông Hàm Luông, nối liền cù lao Bảo và cù lao Minh, hai trong ba cù lao chính hợp thành tỉnh Bến Tre.

Cầu Hàm Luông được khởi công xây dựng ngày 17-1-2006 với tổng kinh phí đầu tư trên 786 tỉ đồng. Cầu có thiết kế bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực, có tổng chiều dài 8,2 km, trong đó cầu chính dài 1,28 km, mặt cầu rộng 16 mét, chiều cao thông thuyền 20,5 mét. Cầu được khánh thành thông xe vào năm 2010.