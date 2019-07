Khách mở cửa thoát hiểm, Bamboo Airways trễ bay hàng loạt

Sự cố này xảy ra trên chuyến bay QH1414 của Bamboo Airways từ Nha Trang đi Hà Nội lúc 16 giờ 20 ngày 26-7.

Đại diện Hãng Bamboo Airways cho biết sự cố này khiến chuyến bay bị chậm giờ khởi hành để xử lý các vấn đề liên quan, và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hành khách khác trên chuyến bay. Đồng thời một số chuyến bay của hãng cũng bị ảnh hưởng dây chuyền từ sự cố này, khiến một số chuyến bay phải điều chỉnh lịch bay muộn hơn so dự kiến.

Theo đó Bamboo Airways đã sắp xếp cho các hành khách bị ảnh hưởng đi Hà Nội vào lúc 3 giờ 40 sáng ngày 27-7. Còn hành khách của các chuyến bay khác khai thác bằng máy bay này cũng bị ảnh hưởng, phải bớt lại một lượng khách để bảo đảm đúng quy định an toàn bay.



Tự ý mở của thoát hiểm máy bay trái phép sẽ bị mức phạt tiền tối đa 20 triệu đồng. Ảnh minh họa

Đại diện hãng này đánh giá, việc khách tự ý mở cửa thoát hiểm sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn và kế hoạch đi lại của tất cả hành khách trên chuyến bay, đặc biệt vi phạm quy định về an toàn, an ninh hàng không.

Đối với hành vi mở cửa thoát hiểm máy bay trái quy định sẽ bị mức phạt tiền tối đa 20 triệu đồng.