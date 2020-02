Khách phải trả bao nhiêu tiền cho dịch vụ an ninh hàng không?

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư Quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam. Mức giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý.



Theo hướng dẫn mới này, mức giá dịch vụ đối với hành khách, hành lý đi chuyến bay quốc tế là 2 USD/hành khách còn đi trên chuyến bay nội địa là hơn 18.000 đồng.



Khách bị từ chối nhập cảnh lưu lại từ 24 giờ trở lên thì mức giá dịch vụ tính theo giờ là 9 USD/giờ và 90 USD/ngày. Ảnh: ACV

Trường hợp đặc biệt, trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi (tính tại tại thời điểm khởi hành chặng đầu tiên) thu bằng 50% mức giá quy định.

Nội dung dịch vụ an ninh hàng không bao gồm: Soi chiếu an ninh hành khách, hành lý; an ninh bảo vệ áy bay, an ninh cho hành khách chậm, nhỡ chuyến trong vòng 24 giờ; quản lý, giám sát hành khách bị từ chối nhập cảnh lực lại trong vòng 24 giờ; nhận dạng hành khách, hành lý trước khi lên máy bay; canh gác, bảo đảm trật tự địa bàn cảng hàng không.

Đáng chú ý, đối với hành khách bị từ chối nhập cảnh lưu lại từ 24 giờ trở lên thì mức giá dịch vụ tính theo giờ là 9 USD/giờ và 90 USD/ngày. Mức giá này áp dụng đối với tối đa một nhân viên an ninh giám sát có trang bị dụng cụ hỗ trợ.

Thời gian bắt đầu sử dụng dịch vụ được tính từ khi các bên giao, nhận và ký biên bản bàn giao cho đến khi các bên giao, nhận lại hành khách bị từ chối nhập cảnh và ký biên bản giao nhận. Thời gian tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ là một giờ, dưới 60 phút được tính là một giờ. Trên 10 giờ được tính giá theo ngày.

Đồng thời nhà vận chuyển có hành khách bị từ chối nhập cảnh lưu lại từ 24 giờ trở lên có trách nhiệm thanh toán giá dịch vụ cho tổ chức cung ứng.

Hướng dẫn mới này có hiệu lực từ ngày 15-3-2020.