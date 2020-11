Các Công ty Điện lực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã tái lập ca trực tại 59 trạm biến áp 110kV không người trực để điều hành cung ứng điện trong bão.



Tổng số trạm biến áp phụ tải đã bị sa thải do mưa bão và sự cố là 7.870 trạm.

Ước tổng công suất phụ tải không cung cấp điện được là 187 MW, chiếm 8,16% phụ tải toàn EVNCPC.

Ngay sau bão, các đơn vị điện lực đã tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố để cung cấp điện cho khách hàng ngay trong ngày 15-11, trừ những khu vực bị sạt lở, ngập nước. Toàn bộ phụ tải khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã được khôi phục cấp điện vào lúc 11 giờ ngày 15-11.

Tính đến 19 giờ ngày 15-11, EVNCPC đã hoàn thành khôi phục cấp điện 566.313 khách hàng bị mất điện do bão số 13, hoàn thành khôi phục cấp điện toàn bộ phụ tải thành phố Đà Nẵng.

Tính đến 11 giờ ngày 16-11, EVNCPC đã khôi phục cấp điện 731.121 khách hàng. Hiện còn 44.787 khách hàng của 54 xã, phường, thị trấn bị mất điện tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

EVNCPC đang khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện, nỗ lực hoàn thành khôi phục cấp điện toàn bộ phụ tải phục vụ nhân dân ngay trong ngày hôm nay.