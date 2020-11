Khép kín đường ven biển từ Tiền Giang đến Kiên Giang

Giải quyết tốt giao thông, ĐBSCL sẽ cất cánh Để ĐBSCL phát triển nhanh và bền vững, tôi xin đề xuất một số vấn đề. Cụ thể, về giao thông, tôi thống nhất các quan điểm chung về quy hoạch như bộ trưởng đã nói. Trong đó, tôi tâm đắc với quan điểm cuối cùng về đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông thiết yếu, vì có đường là có phát triển. Cho nên quan điểm này rất phù hợp, rất trúng điểm nghẽn mà tôi nói. Nếu giải quyết tốt vấn đề giao thông thì chắc chắn ĐBSCL sẽ cất cánh trong thời gian tới. Tôi đề nghị quan tâm nhất là cao tốc từ TP.HCM đi Cà Mau hơn 300 km. Thứ hai là đường ven biển phía đông vì đường này quan trọng, nó mở ra hành lang kinh tế ven biển của các tỉnh phía đông. Đường này cũng quan trọng về biến đổi khí hậu và an ninh quốc phòng. Ông NGUYỄN VĂN ĐƯỢC, Bí thư Tỉnh ủy Long An



Phải xác định đô thị trung tâm của vùng Về mô hình định hướng phát triển đô thị, ĐBSCL có độc lập hay tương tác? Quan điểm của tôi, từ tương tác ở đây là phụ thuộc nhiều. Miền Tây có hai địa phương là Long An và Tiền Giang chắc chắn là một bộ phận cấu thành của không gian kinh tế TP.HCM. Tuy nhiên, các tỉnh còn lại, đặc biệt là các tỉnh phía nam sông Hậu thì có sự độc lập nhất định. ĐBSCL xuất khẩu 95% sản lượng gạo, 70% trái cây và 60% thủy sản so với cả nước, đủ thấy sản phẩm miền Tây không chỉ cung cấp cho thị trường miền Đông mà còn cho thị trường quốc tế và chiếm một tỉ trọng rất lớn. Cho nên tính độc lập của các địa phương nam sông Hậu là rất rõ. Như Cần Thơ, BV Cần Thơ đáp ứng 60% người dân ở các địa phương về đây. Sân bay Cần Thơ trước dịch COVID-19 đã mở rất nhiều tuyến đi quốc tế. Nếu chúng ta tiếp tục dồn về miền Đông, tiếp tục mở rộng cơ sở hạ tầng về miền Đông thì chắc chắn có làm gì thì miền Đông và TP.HCM cũng không tải nổi.

Cho nên tôi đề nghị quy hoạch phải xác định và kết luận cho rõ đô thị trung tâm của vùng chứ nếu cứ phân tán và chỉ phục vụ và cung cấp cho miền Đông thì không phù hợp sự phát triển. Về lâu dài thì vùng phải có cảng nước sâu quốc tế. Đồng thời phải làm sao để có luồng vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa của vùng, chứ một tấn gạo chở lên cảng Cát Lái mất 10 USD tiền phí thì nông dân không còn lãi gì từ sản xuất nông nghiệp nữa. Ông LÊ QUANG MẠNH, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ