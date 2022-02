Ngày 14-2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Tại đây, nhiều ý kiến không đồng tình về việc tách Luật Giao thông đường bộ; chuyển thẩm quyền đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, khẳng định việc tách Luật giao thông đường bộ hiện hành thành Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ (ĐBTTATGT) và Luật Đường bộ là duy ý chí, không có cơ sở khoa học.

Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) sẽ bị què quặt vì thiếu hai thành tố quan trọng là quy tắc giao thông đường bộ và người lái xe. Còn Luật ĐBATGT đường bộ lại không phủ hết được các nội dung về trật tự ATGT đường bộ, đó là kết cấu hạ tầng đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ, vận tải đường bộ.



Hội nghị lấy ý kiến về Luật GTĐB. Ảnh: T.NGUYỄN



Về việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, ông Thành cũng không tán thành chuyển từ Bộ GTVT sang Bộ Công an. Vì nếu Bộ Công an đảm nhận công tác này sẽ khép kín từ đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái xe đến xử lý vi phạm, có thể thuận lợi cho ngành công an. “Tuy nhiên có đảm bảo tính độc lập của 3 thành tố: lập pháp, hành pháp, tư pháp không? Có bảo đảm cơ chế giám sát quyền lực không?”- ông Thanh đặt câu hỏi.

Nhắc lại việc Quốc hội đã lấy ý kiến thăm dò và có hơn 60% đại biểu Quốc hội khóa XIV không đồng ý tách Luật GTĐB, ông Thanh cho rằng nếu Bộ GTVT và Công an vẫn trình hai dự thảo luật là trái với ý kiến các đại biểu Quốc hội. Vì vậy, ông tha thiết đề nghị đại biểu Quốc hội khóa 15 hãy cẩn trọng khi biểu quyết thông qua Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) để không phụ lòng cử tri.

Cùng quan điểm, TS Vũ Anh Tuấn, Trung tâm nghiên cứu giao thông vận tải Việt Đức, Trường đại học Việt Đức, cho rằng việc đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe trên thế giới hầu hết do dân sự quản lý. Nếu gộp chung, một ngành vừa làm công tác đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe và thực hiện luôn công tác kiểm tra, giám sát sẽ yếu đi công tác kiểm tra, giám sát, không đảm bảo tam quyền phân lập.

Về việc tách Luật GTĐB, ông Tuấn cho rằng trên thế giới chưa có quốc gia nào tách Luật GTĐB thành hai luật. Trái lại, nhiều nước đang từng bước gộp các luật, quy định có mối liên hệ lại với nhau để công tác quản lý được thống nhất và hiệu quả hơn.

Còn tiến sỹ Dương Tất Sinh, Đại học Công nghệ Giao thông Vận, cho rằng việc tách Luật GTĐB thành hai luật riêng là không phù hợp, bởi nó sẽ làm mất tính logic, quan hệ tương hỗ và mất tính thống nhất giữa các nội dung cấu thành lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đến từ các trường đại học, hiệp hội vận tải ô tô đề nghị không tách Luật giao thông đường bộ 2008 làm hai; không nên chuyển quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe sang Bộ Công an.

Kết luận, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, đề nghị tổ biên soạn cập nhật ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, báo cáo các cấp thẩm quyền.