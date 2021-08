Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ vừa có Công văn gửi Cục Hàng hải Việt Nam kiện nghị một số biện pháp tháo gỡ khó khăn cho tàu, thuyền đến và rời các cảng biển trên sông Hậu và cảng biển Đồng Tháp trên sông Tiền.



Theo Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh nên Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Trà Vinh không tổ chức khai báo y tế đối với tàu chỉ đi qua Trà Vinh. Đồng thời, cho phép tàu di chuyển đến tỉnh, TP theo yêu cầu của chủ tàu.

Như vậy, việc kiểm dịch y tế khu vực đầu luồng sông Hậu và luồng Định An đang vướng, vì CDC TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp không thể đưa người ra đầu luồng để thực hiện kiểm dịch trong điều kiện hiện nay. Mặt khác, khoảng cách cũng quá xa, cụ thể khoảng cách từ Cần Thơ là 120km, An Giang 180km và Đồng Tháp là trên 200km.



Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan thống nhất nhiều nội dung để không đứt gãy chuỗi vận chuyển đường biển. Ảnh: CHÂU ANH

Để không đứt gãy chuỗi vận chuyển đường biển, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ - thành viên Tổ 4 đã có cuộc họp với các Cảng vụ hàng hải tại khu vực, hoa tiêu và CDC, Biên phòng cửa khẩu, Công an cửa khẩu, Hải quan của các địa phương có liên quan.

Qua cuộc họp, các đơn vị đã bàn và thống nhất nhiều nội dung, từ đó Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ kiến nghị Cục Hàng hải Việt Nam có ý kiến với cấp có thẩm quyền để Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh cho phép CDC Trà Vinh tiếp tục thực hiện công tác kiểm dịch tại khu vực đầu luồng như lâu nay đã làm.

Mặt khác, cho phép Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp được lập Khu kiểm dịch tạm thời nằm sâu trong sông để các CDC địa phương đủ điều kiện lên tàu thực hiện kiểm dịch.

“Vị trí cụ thể của khu kiểm dịch tạm thời sẽ do từng Cảng vụ lập và báo cáo Cục. Khu kiểm dịch tạm thời cho tàu vào khu vực Cần Thơ và Hậu Giang tại Khu neo chờ CC1, CC2” – công văn thể hiện.

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ kiến nghị Cục Hàng hải Việt Nam thống nhất cho hoa tiêu đã tiêm đủ hai liều vaccine với trang bị đầy đủ đồ bảo hộ y tế được lên dẫn tàu từ khu vực phao số “0” vào đến các khu kiểm dịch tạm thời. Sau đó, CDC sẽ lên tàu thực hiện kiểm dịch, xong thì tàu mới được làm hàng, cập cầu.

Cũng theo Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, CDC các địa phương đã cam kết hỗ trợ tối đa và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc đi lại làm nhiệm vụ đặc thù của hoa tiêu, kể cả khi trên tàu có F0.