(PLO)- Sự hiện diện của nhóm tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ tại Biển Đông vừa qua nhằm đảm bảo "quyền tự do hàng hải của tất cả quốc gia trong vùng biển quốc tế".

(PLO)- Tàu Mỹ An 1 chở hơn 9.900 tấn Clinker, thời điểm xảy ra đâm va tàu đang neo tại vị trí neo I8, thuộc khu neo đậu Vũng Tàu.

(PLO)- Nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ, lý do ra đường, khi bị công an yêu cầu quay về nhà thì người này đã đấm vào mặt công an.