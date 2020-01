Kỳ vọng các công trình chống ngập hoàn thành năm 2020

“Chúng tôi vừa xóa được điểm ngập Mai Thị Lựu (quận 1) với hệ thống thoát nước mới được đầu tư. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiến hành xóa nhiều điểm ngập do mưa trước mùa mưa năm nay”. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, chia sẻ như trên.



Mong chờ giải quyết “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh

Một trong những dự án được chờ đợi hoàn thành trong năm 2020 là dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), được khởi công từ đầu tháng 10-2019.

Ban dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cho biết: Hệ thống thoát nước tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được sửa chữa, xây dựng bổ sung hệ thống cống dọc tuyến thoát nước.

Cụ thể, đối với đoạn một, từ đường Tôn Đức Thắng đến hết ranh dự án cầu Thủ Thiêm, sẽ giữ nguyên hệ thống thoát nước hiện trạng. Đồng thời nâng cao miệng giếng thu, cải tạo cửa thu nước cho phù hợp cao độ mặt đường và vỉa hè. Hướng thoát nước sẽ thoát ra rạch Thị Nghè theo cửa xả hiện hữu tại cầu Thị Nghè 2.

Đoạn hai, từ cầu Thủ Thiêm đến hết phạm vi nút giao dưới dạ cầu Sài Gòn, sẽ được xây dựng hệ thống thoát nước mới dưới lòng đường, song song với hệ thống thoát nước cũ và liên kết hệ thống thoát nước hiện hữu qua các giếng thu.

Cùng với đó, xử lý lấp hủy các đoạn cống thoát nước cũ bị hư hỏng, đứt gãy không còn khả năng thoát nước. Hướng thoát nước được xả trực tiếp ra sông Sài Gòn.

Đặc biệt, mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ nâng cao đến 1,2 m so với hiện hữu. Dự kiến cuối năm nay công trình sẽ hoàn thành, khi đó người dân không phải chịu cảnh sống chung với ngập lụt mỗi khi mưa lớn, triều cường dâng tại khu vực này.



Hiện trường dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng. Ảnh: KIÊN CƯỜNG



Công nhân đang thi công tại công trường dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Dự án 10.000 tỉ giải quyết bốn điểm ngập

Theo thông tin từ Công ty TNHH Trung Nam BT 1547, chủ đầu tư dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một (viết tắt là dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng), thì hiện tại dự án đã hoàn thành được 77% khối lượng. Số công nhân toàn dự án lên đến 900 người, nhân sự gián tiếp - kỹ sư và quản lý là 200 người.

Khối lượng cụ thể từng hạng mục: Cống Tân Thuận đã triển khai thi công hoàn thiện âu thuyền, buồm bơm đã đổ bê tông bịt đáy, tường hướng thuyền đã thi công cọc, đang thực hiện thi công lắp van. Cống Phú Xuân đang thi công kè, mang cống, nạo vét - thảm rọ đá gia cố lòng sông…

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trong năm 2020 TP sẽ giải quyết dứt điểm chín điểm ngập do triều cường, đạt kế hoạch đề ra, tính từ năm 2016. Theo đó, năm 2016-2018 đã giải quyết bốn tuyến đường ngập là Lương Định Của, đường số 26, tỉnh lộ 10 và xa lộ Hà Nội. Việc hoàn thành dự án bờ tả sông Sài Gòn, đoạn còn lại từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm sẽ giải quyết ngập tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng. Tuyến cống xây mới trên đường Nguyễn Văn Hưởng sẽ kết nối vào các tuyến cống thoát nước thuộc dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (giai đoạn hai). Dự án xây lắp cống thoát nước và nâng cấp trục đường Nguyễn Văn Hưởng tổng mức đầu tư hơn 165 tỉ đồng, hoàn tất trong năm 2020.

Cống Mương Chuối thi công bảo vệ bờ, sản xuất dầm mũ và đóng cọc, thảm/rọ đá cho phần sân cống và gia cố lòng sông, cọc thuyền và cầu công tác. Cống Cây Khô phần âu thuyền đang thi công tường-kè, thi công trụ tháp và dầm van, rọ đá và nạo vét, thi công kè thượng và hạ lưu bờ phải, nhà quản lý đã ép cọc đại trà.

Cống Phú Định phần âu thuyền đã thi công rút cừ và trụ tháp T2, đóng cọc thử trụ neo tàu, thi công hoàn thiện gờ lan can và sàn giảm tải của trạm bơm…

Theo Sở Xây dựng, dự kiến sau khi hoàn thành dự án này sẽ giải quyết ngập ở bốn tuyến đường: Huỳnh Tấn Phát, quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn.

TS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP.HCM, cho rằng TP cần ưu tiên đầu tư một số công trình chống ngập, trong đó ưu tiên số một là dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.

Giải thích thêm, ông Cương cho biết đây là dự án có thể giải quyết căn cơ bài toán chống ngập do triều cường, biến đổi khí hậu cũng như do mưa lớn. Cụ thể, nếu làm được hệ thống đê bao chắn triều cường thì diện tích TP.HCM bị ngập do triều cường giảm đi rất nhiều, thậm chí có thể nói là sẽ giải quyết căn bản tình trạng ngập do triều cường.