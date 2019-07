Dự kiến tại kỳ họp diễn ra từ ngày 17 đến 19-7, HĐND TP Hải Phòng sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án tái định cư này.



Khu đất quốc phòng 9,2 ha nằm trong tổng diện tích 14,2 ha đất tại khu Đồng Xá hiện bị lấn chiếm xây dựng ồ ạt hàng trăm công trình nhà ở. Theo đó, năm 2014, Tổng Công ty 319 tiếp nhận 14,2 ha đất tại khu Đồng Xá, gồm 5 ha đất thuộc Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã bị lấn chiếm từ trước và 9,2 ha đất đầm. Tổng Công ty 319 đã san lấp khu đất 9,2 ha đất đầm dự định triển khai dự án khu đô thị.

Tuy nhiên, sau khi được san lấp, từ năm 2015, khu đất 9,2 ha đã bị những băng nhóm giang hồ ở Hải Phòng kéo tới lấn chiếm, mua đi bán lại cho người dân xây dựng nhà ở. Trên khu đất 9,2 ha, những nhóm chiếm đất tổ chức làm đường, phân lô, bán nền chẳng khác gì dự án nhà ở. Theo thống kê của UBND quận Hải An, tại khu đất 9,2 ha này đã có hơn 100 công trình nhà ở được xây dựng.

Tới tháng 10-2018, Bộ Quốc phòng đã bàn giao lại toàn bộ khu đất 14,2 ha đất quốc phòng cho UBND TP Hải Phòng. Sau khi tiếp nhận, UBND quận Hải An được giao rà soát các trường hợp xây dựng trái phép, đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn, không để tình trạng xây dựng trái phép tiếp diễn. Tháng 1-2019, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản giao UBND quận Hải An triển khai lập dự án khu tái định cư trên khu đất 9,2 ha này. Theo đó, dự án do UBND quận Hải An làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 140 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2019 đến 2021. Dự án có mục tiêu đáp ứng nhu cầu giao đất tái định cư cho các dự án trên địa bàn TP.

Được biết UBND quận Hải An đang hoàn thiện các bước trình tự thủ tục để tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng khu đất 9,2 ha.