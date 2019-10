Lo tắc nghẽn, Nhật hạn chế phương tiện cá nhân vào sân bay

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo kể từ ngày hôm nay (19-10) đến ngày 26-10, nhiều lãnh đạo nước ngoài sẽ viếng thăm Nhật Bản. Đặc biệt trong hai ngày 22 và 23-10 giao thông trên đường cao tốc thủ đô Tokyo, ở trung tâm thành phố và các khu vực xung quanh sân bay sẽ bị hạn chế quy mô lớn trong một thời gian dài, dự báo sẽ tắc nghẽn giao thông.

Theo đó, nhà chức trách Nhật Bản khuyến cáo không đi xe cá nhân vào khu vực sân bay, thay vào đó sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Đồng thời trong khoảng thời gian này, sân bay quốc tế Tokyo và sân bay quốc tế Narita sẽ hạn chế tuyệt đối các phương tiện xe cá nhân, thay vào đó hãy sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe điện hoặc tàu Monorail...



Nhà chức trách xứ mặt trời mọc cũng hướng dẫn nếu có lịch bay, vui lòng đến sân bay sớm vì lý do tăng cường an ninh sân bay tại sân bay quốc tế Tokyo và sân bay quốc tế Narita.

Trước đó, từ ngày 13-9 công tác kiểm tra an ninh tại các cổng an ninh của các sân bay toàn quốc đã được tăng cường. Trong khoảng thời gian này, hành khách có lịch bay vui lòng đến sớm trước giờ quy định để phòng trường hợp khách đông.

Lý do an ninh hàng không tại các sân bay thắt chặt và tình hình giao thông tại các trung tâm và thành phố lớn của Nhật Bản có nguy cơ tắc nghẽn là do trong ngày 22-10 sẽ diễn ra lễ diễu hành lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito.

Đại diện của hơn 190 quốc gia và các tổ chức quốc tế sẽ tham dự lễ lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito.