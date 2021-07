Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo về việc áp dụng giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh.

Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và khó dự báo. Số ca bệnh ghi nhận hàng ngày liên tục tăng và ở mức rất cao.





Chốt kiểm soát Quốc lộ 50 giáp ranh Long An và TP.HCM. Ảnh: ĐT.

Để góp phần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, UBND tỉnh Long An yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức và tăng cường làm việc trực tuyến, bố trí công chức, viên chức luân phiên làm việc tại công sở phù hợp với đặc thù công việc của từng vị trí việc làm, từng cơ quan, đơn vị nhưng không quá 50% biên chế theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên. Công chức, viên chức, người lao động ở lại buổi trưa tại cơ quan, đơn vị trong ngày làm việc.

Công chức, viên chức, người lao động khi đi làm phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trong đó ghi rõ nơi ở và cụ thể thời gian, ngày giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ việc chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu có trường hợp vi phạm của công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình.

