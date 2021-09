Tỉnh Long An yêu cầu các chủ đầu tư có công trình đã được dự kiến phân bổ kế hoạch vốn năm 2021 nhưng chưa đủ điều kiện phân bổ khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công để được phân bổ vốn triển khai thực hiện.

UBND tỉnh Long An cũng cho biết theo báo cáo của các chủ đầu tư, hiện nay do đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên có nhiều công trình đang tạm dừng thi công do khó khăn trong việc vận chuyển máy móc, nguyên vật liệu, đi lại của công nhân. Đồng thời một số địa phương yêu cầu dừng thi công để phòng, chống dịch.

Đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, TP (các chủ đầu tư) và các đơn vị thi công các công trình trên địa bàn tỉnh thực hiện: Các chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị thi công các công trình do mình quản lý lập danh sách cán bộ, công nhân của từng đơn vị thi công (chịu trách nhiệm về danh sách mình lập), gửi cho UBND các huyện, thị xã, TP nơi thực hiện công trình để ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID- 19.

UBND các huyện, thị xã, TP ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID- 19 cho các đơn vị thi công theo danh sách mà các chủ đầu tư gửi. Đề nghị các đơn vị thi công tập trung nhân lực (đã được tiêm vaccine), máy móc, nguyên vật liệu thực hiện theo phương án “3 tại chỗ”. Đồng thời đảm bảo nguyên tắc “5K” để đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Đối với việc vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, nhân lực (bắt buộc phải di chuyển) để thực hiện các công trình, đề nghị UBND các huyện, thị xã, TP, các chốt kiểm soát tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công, trên cơ sở đảm bảo các quy định phòng, chống dịch trong quá trình di chuyển.

Đối với việc vận chuyển qua địa bàn nhiều tỉnh, nếu có khó khăn vướng mắc, các chủ đầu tư phải báo cáo ngay cho UBND tỉnh, Sở GTVT để kịp thời tháo gỡ.