Theo Sở GTVT tỉnh Long An, thực hiện chỉ thị 16 và chỉ đạo của Tổng cục đường bộ Việt Nam, Sở GTVT tỉnh đề nghị công ty TNHH B.O.T ĐT830 tạm dừng thu phí tại trạm Bến Lức, Đức Hòa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Thời gian tạm dừng thu phí từ 0 giờ ngày 20-7 đến khi UBND tỉnh Long An công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội.



Trạm thu phí Bến Lức - Đức Hòa trên ĐT 830 ở Long An. Ảnh: ĐÔNG HÀ.

Trong khoảng thời gian này, công ty TNHH B.O.T ĐT830 bố trí nhân lực bảo vệ thiết bị, tài sản trạm thu phí, đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí và có phương án tổ chức thu phí trở lại ngay khi hết thời gian giãn cách.

Sau khi có thông báo dỡ bỏ giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Long An, Sở GTVT đề nghị công ty tiếp tục thực hiện miễn phí đối với các phương tiện tham gia công tác phòng chống dịch.

Cụ thể, miễn phí cho các xe vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, chở người từ vùng dịch, cán bộ, nhân viên y tế, người tăng cường hỗ trợ vùng dịch trong thời gian phòng chống dịch.

Sở GTVT tỉnh Long An đề nghị công ty TNHH B.O.T ĐT830 phối hợp thực hiện.