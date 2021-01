Long An triển khai hàng loạt dự án giao thông đột phá

Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết ba dự án trọng điểm, tám công trình giao thông đột phá sẽ được Sở GTVT tỉnh triển khai đầu tư xây dựng trong năm 2021. Đây là những dự án lớn, liên kết với TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hứa hẹn thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Long An trong thời gian tới.



Đường vành đai TP Tân An với chiều dài 23 km, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng đang được gấp rút thi công. Ảnh: ĐÀO TRANG

Hơn 29.000 tỉ đồng cho các dự án trọng điểm

Theo ông Trung, Long An có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là cửa ngõ từ TP.HCM, Đông Nam bộ đi các tỉnh ĐBSCLvà ngược lại. Đồng thời, đây là địa phương có đường biên giới, cửa khẩu quốc tế, cảng sông ra biển, nhất là tiếp giáp TP.HCM - trung tâm kinh tế lớn của cả nước nên có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển công nghiệp.

Tuy nhiên, giao thông kết nối của tỉnh hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển giữa Long An và TP.HCM, các tuyến đường kết nối tới cảng, các khu, cụm công nghiệp còn thiếu đồng bộ. Bên cạnh đó, các tuyến đường kết nối giữa TP.HCM - Long An được ưu tiên đầu tư trong thời gian qua đã quá tải, đơn cử như cao tốc TP.HCM - Trung Lương, quốc lộ 1, quốc lộ 50, N2. Các tuyến đường này có nhược điểm là thắt cổ chai, chưa phát huy được thế mạnh kinh tế của tỉnh. Do vậy, việc sớm đầu tư các dự án kết nối tỉnh Long An với các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ĐBSCL là hết sức cần thiết.

Do vậy, từ đầu năm 2021, Sở GTVT tỉnh đã gấp rút chuẩn bị các bước đầu tư đối với tám công trình đột phá và ba công trình trọng điểm. Theo đó, từ quý I-2021 sẽ khởi công đồng loạt các dự án để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Tất cả công trình trọng điểm nằm trên địa bàn TP Tân An và các huyện trọng điểm như Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc được quy hoạch kết nối đồng bộ đến cảng quốc tế Cần Giuộc, các khu, cụm công nghiệp...

“Giai đoạn 2020-2025, ước tính tổng nhu cầu vốn để triển khai, thực hiện các công trình giao thông trọng điểm, đột phá sẽ cần khoảng 29.928 tỉ đồng. Trong đó, cơ cấu vốn từ ngân sách nhà nước là 61,2%, tương đương 18.308 tỉ đồng và 38,8% vốn huy động từ các thành phần kinh tế, tương đương 11.620 tỉ đồng” - ông Trung nhấn mạnh.

2021 khởi công hàng loạt dự án trọng điểm

Ông Trung cho biết hiện Sở GTVT tỉnh Long An đang tích cực thi công dự án đường vành đai TP Tân An với chiều dài 23 km, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Hiện tuyến đường dẫn và cầu vượt qua cao tốc đã thi công, phần từ sông Rạch Chanh đang làm nền, còn cầu vượt đã hoàn thành phần trụ. Giai đoạn 2020-2021, việc thi công tập trung chủ yếu dự án thành phần 4 và thành phần 2. Đến thời điểm này có khoảng 11 km đã được thi công, đoạn còn lại sẽ tiếp tục được đầu tư. Theo dự kiến, đến năm 2021 dự án cơ bản sẽ được hoàn thành.

Đồng thời, trong giai đoạn 2021-2025, ngoài việc hoàn thiện đường vành đai TP Tân An, Sở GTVT tỉnh quyết tâm triển khai thi công, hoàn thiện thêm các công trình trọng điểm khác là đường ĐT830E, đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT830 (đường vành đai 4) và hoàn thiện trục động lực TP.HCM - Long An - Tiền Giang…

Theo ông Trung, về dài hạn, với tầm nhìn xa hơn, Sở GTVT tỉnh sẽ phối hợp với các ngành, địa phương và các tỉnh lân cận tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT sớm quan tâm đầu tư các trục giao thông mang tính liên kết vùng như trục N1; nâng cấp, mở rộng trục N2; quốc lộ 50. Tiếp tục quy hoạch trục động lực ven biển nối các tỉnh duyên hải miền Tây và TP.HCM, các trục cao tốc ven biển, cao tốc cận biên giới Campuchia....

“Thời gian tới, các công trình đột phá về lĩnh vực giao thông cùng ba công trình trọng điểm hứa hẹn sẽ mang lại bộ mặt mới đồng bộ, hoàn chỉnh, hiện đại hơn và có tính kết nối cao giữa các huyện vùng kinh tế trọng điểm với cảng quốc tế Long An và TP.HCM. Từ đây, có thể khẳng định rằng với chiến lược ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ giúp cởi trói cho kinh tế tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ” - ông Trung nói.