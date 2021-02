Metro số 1 sắp vào giai đoạn vận hành thử nghiệm

Nỗ lực bắt kịp các mục tiêu đề ra

Ông Hoàng Mai Tùng cho biết: Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tiến độ của dự án cũng sẽ bị ảnh hưởng; chuyên gia, nhân công, thiết bị của dự án đều khó khăn. Do đó MAUR cần có sự đánh giá lại, dựa trên dịch COVID-19. Bên cạnh đó, để chạy được tàu metro thì cần có chứng nhận an toàn hệ thống trên toàn tuyến do một đơn vị độc lập nước ngoài đánh giá… dẫn đến công tác vận hành thương mại có thể bị lùi lại sang năm 2022. Tuy nhiên, MAUR sẽ nỗ lực đưa metro số 1 về đích trong năm 2021. Đối với sự cố gối cao su, MAUR cho biết đã thành lập tổ điều tra liên ngành tiến hành khảo sát về sự cố này, hiện đã có những thông tin được tìm ra. Song sự cố trên là trách nhiệm của liên danh SCC và MAUR đã làm các báo cáo liên quan gửi UBND TP và Hội đồng nghiệm thu Nhà nước. Liên danh SCC đã có khảo sát bước đầu, song đơn vị này muốn có khảo sát chuyên sâu nên tiến hành mời chuyên gia từ Pháp tới khảo sát, đánh giá. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên các chuyên gia chưa thể nhập cảnh. MAUR cho biết sự cố gối cao su được đánh giá là sự cố đơn lẻ, hiện đã được khắc phục tạm thời nhưng MAUR yêu cầu nhà thầu tiến hành khảo sát toàn bộ để xác định rõ mức độ an toàn và chất lượng của dự án.