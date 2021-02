Miền Tây cần chủ động phòng chống hạn, mặn từ bây giờ

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tiềm năng nguồn nước mùa khô năm 2020-2021 về thấp ngay từ đầu mùa và mặn bất thường có thể xảy ra sớm ngay từ các tháng đầu mùa khô kéo dài tới tháng 5.

Cạnh đó có thể còn xảy ra những biến động bất thường ở bất cứ thời điểm nào theo vận hành thủy điện và các thời tiết cực đoan, triều cường, gió chướng.

Theo đó, Viện khuyến cáo vùng thượng ĐBSCL (gồm một phần tỉnh An Giang, Đồng Tháp, thượng nguồn Long An, Kiên Giang và TP Cần Thơ) chủ động sản xuất sớm vụ Đông Xuân nhằm giảm sử dụng nước các tháng kiệt. Đồng thời, tăng cường các giải pháp cấp nước cho các vùng núi thuộc các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang) đề phòng hạn ở các vùng này.



Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến cáo vùng giữa ĐBSCL cần chủ động giảm diện tích vụ Đông Xuân ở các vùng đã bị ảnh hưởng ở năm 2020. Ảnh: KM

Đối với vùng giữa ĐBSCL (gồm một phần TP Cần Thơ, Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và vùng được kiểm soát mặn ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre), Viện khuyến cáo cần chủ động giảm diện tích vụ Đông Xuân ở các vùng đã bị ảnh hưởng ở năm 2020. Mặc khác, tăng cường các giải pháp bảo vệ nguồn nước, tích trữ nước, bơm hút khi cần.

Khi lấy nước ngọt sinh hoạt hoặc tưới cho cây trồng cần kiểm tra chặt độ mặn, nhất là nước để tưới cho cây ăn quả.

Trong các kỳ triều kém ở tháng 2, các địa phương cần chủ động tích nước ngay khi có thể để ứng phó với việc giảm xả thủy điện từ Trung Quốc ảnh hưởng.

Riêng vùng ven biển ĐBSCL (gồm Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang) cần chủ động các giải pháp bơm trữ và cấp nước sinh hoạt vì có nguy cơ bị thiếu hụt cao giữa mùa khô.

Xâm nhập mặn tại các cửa sông Cửu Long cao trong tháng 2 và duy trì cao trong tháng 3. Vì vậy cần kiểm soát chặt chẽ các cống kiểm soát mặn và tích trữ nước phục vụ sản xuất, giảm thiểu thiệt hại cho bà con.

Kiên Giang: Vận hành tạm thời cống Cái Bé đến hết mùa khô Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống hạn hán, mặn xâm nhập, bảo vệ sản xuất và nước sinh hoạt của người dân trong khu vực, Sở thống nhất với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 đưa vào vận hành tạm thời cống Cái Bé trong mùa khô 2021. Thời gian bắt đầu vận hành từ ngày 4-2 đến hết mùa khô năm 2021. Đài Khí tượng và Thủy văn Kiên Giang, dự báo mực nước các trạm nội đồng Kiên Giang có xu thế xuống nhanh trong tháng 2 và tháng 3. Khả năng độ mặn cao nhất năm xuất hiện vào đợt triều cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, trong đó, độ mặn cao nhất ở mức tương đương mùa khô 2015-2016.