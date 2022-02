Đại diện ứng dụng Be cho biết hiện đơn vị đã hoàn tất các thỏa thuận để bổ sung khai thác kinh doanh vận tải hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất với việc mở thêm điểm đón khách ở làn D1 ga quốc nội (tầng trệt, nhà ga TCP), bên cạnh làn B – ga đến quốc tế đang khai thác.

Khu vực đón khách dành cho Be được bố trí tại làn D1 (từ cột số 1 đến cột 5) – ga quốc nội và bắt đầu đưa vào thử nghiệm từ ngày 17-2.



Ứng dụng Be mở thêm làm đón khách. Ảnh: CTV.

Trước đây, Be là hãng xe công nghệ đầu tiên và duy nhất đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh và vận hành theo quy định để có được khu vực đón khách riêng tại làn B – ga đến quốc tế, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.



Hiện tại với việc bổ sung thêm điểm đón khách ở làn D1 (tầng trệt, nhà ga TCP), Be đã góp phần mang đến các lợi ích di chuyển cho hành khách để không phải chen lấn, vất vả di chuyển vì khoảng cách đón xe quá xa.

Đồng thời góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh an toàn sân bay, cũng như hỗ trợ nhu cầu di chuyển đi lại của người dân trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch.

Phí vào đón khách là 25.000 đồng cho làn D1-ga quốc nội và 10.000 đồng cho làn B – ga đến quốc tế.