An Giang di dời khẩn cấp nhiều căn nhà do sạt lở bờ sông

Ngày 17-7, thông tin từ Ban Chỉ đạo Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (UPBĐKH – PCTT&TKCN) tỉnh An Giang, cho biết cặp sông Ông Chưởng (thuộc tổ 11, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) vừa xảy ra một vụ sụt lún đất bờ sông ảnh hưởng 10 căn nhà dân.

Khu vực sụt lún có chiều dài hơn 20 m, ăn sâu vào đất liền 7 m, cách Tỉnh lộ 946 khoảng 7 m. Trong 10 căn nhà bị ảnh hưởng có 3 căn có nguy cơ bị sạt lở cao phải di dời khẩn cấp.



Người dân di dời tài sản đến nơi an toàn khi bờ sông xuất hiện sụt lún đất

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ảnh hưởng của dòng chảy tạo hố xoáy phía lòng sông Ông Chưởng. Đồng thời, do tải trọng nhà dân trên bờ sông khi mực nước xuống thấp đã dẫn đến hiện tượng sụt lún bờ sông.

Sau khi khảo sát, đánh giá, UBND huyện Chợ Mới và xã Long Kiến đã vận động, hỗ trợ ba hộ dân chủ động di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trước đó, vào ngày 9-7, tại đoạn đường giao thông liên thuộc xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới cũng đã xảy ra sạt lở bờ sông nghiêm trọng, buộc 27 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Được biết các hộ bị ảnh hưởng đã đa số là hộ nghèo, hộ khó khăn, không có đất tái định cư. Do đó, UBND huyện Chợ Mới đã kiến nghị tỉnh và Trung ương sớm có chính sách hỗ trợ người dân tái định cư để ổn định cuộc sống.



Vụ sạt lở bờ sông xảy ra ngày 9-7 khiến 27 hộ dân phải di dời khẩn cấp

Cũng theo Ban Chỉ đạo UPBĐKH – PCTT&TKCN tỉnh An Giang thì khu vực sạt lở nguy cơ tiếp diễn là rất cao, nguyên nhân ban đầu xác định do ảnh hưởng dòng chảy chảy qua đoạn cua cong, đáy sông sâu và lệch về phía cung bờ lõm, hình thành dòng nước mạnh tại khu vực gần bờ gây xâm thực.

Đồng thời, khu vực sông có nhiều bè cá của người dân cản dòng chảy, đổi hướng và nước chảy lòn qua đáy bè hình thành dòng mạnh tại khu vực đáy sông gây đào khoét bờ.

Tỉnh An Giang đã yêu cầu huyện Chợ Mới khẩn trương thiết lập vùng không an toàn, thực hiện kéo dây, cắm biển báo nguy hiểm, cắt cử lực lượng túc trực 24/24 để hướng dẫn bà con không đi vào khu vực nguy hiểm. Tích cực hỗ trợ, di dời người dân di dời đến nơi an toàn, kiên quyết không dân trong vùng sạt lở.