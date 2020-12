An Giang: Tỉ lệ thu gom rác đạt hơn 71%

Triển khai 6 nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt Ông Nguyễn Việt Trí cho biết hiện trên địa bàn tỉnh đang triển khai ba dự án nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang làm chủ đầu tư. Trong đó Nhà máy xử lý chất thải rắn thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn) công suất 50 tấn/ngày, đã vận hành chính thức từ tháng 9-2020; Nhà máy xử lý chất thải rắn thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới) công suất 100 tấn/ngày, đang xây dựng đạt khoảng 90%, dự kiến quý I-2021 đưa vào vận hành thử nghiệm. Còn lại lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn), công suất 15 tấn/ngày, ngành chức năng đang tổ chức lựa chọn lại nhà cung cấp thiết bị lò đốt để đảm bảo xử lý khí thải đạt quy chuẩn môi trường theo quy định. Ngoài ra còn có ba dự án nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư: Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, công suất 300 tấn/ngày đang triển khai, dự kiến đến đầu năm 2022 hoàn thành. Còn dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc, công suất 195 tấn/ngày và dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân, công suất 120 tấn/ngày đã được Sở Xây dựng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đang trong giai đoạn thương thảo hợp đồng với nhà thầu.