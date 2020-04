Bắc bộ và Bắc Trung bộ sắp mưa rất to, đề phòng sạt lở đất

Ngày 4-4, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay một số tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn đang có mưa to, lượng mưa 4 giờ đạt từ 33-44 mm và còn tiếp tục mưa lớn, lượng mưa 6 giờ tới từ 30-50 mm, có nơi 70 mm.



Dự báo từ nay đến 7-4, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ nhiều khả năng xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to.



Ảnh minh họa: LÊ HOÀNG



Dự báo, tổng lượng mưa từ ngày 3 đến 7-4 phổ biến từ 50-120 mm/đợt, vùng núi phía Bắc có nơi trên 150 mm/đợt. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ, đặc biệt là tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thanh Hóa và Nghệ An.



Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công văn gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và giông lốc, sét, mưa đá.



Nội dung công văn yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, dự báo thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân.



Tổ chức kiểm tra rà soát nơi ở an toàn của người dân, nhất là những khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.



Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả được nhanh chóng, kịp thời hiệu quả.



Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó lũ quét, sạt lở đất và dông, lốc, sét kèm theo mưa đá như gia cố, bảo vệ mái nhà; xem xét thu hoạch sớm hoặc che chắn bảo vệ rau màu, cây trồng, vật nuôi để giảm thiểu thiệt hại.