Bão ở miền Bắc, vì sao TP.HCM cũng mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 4-7, bão số 2 (Mun) đã đổ bộ vào các tỉnh Hải Phòng, Nam Định. Sau đó, bão di chuyển hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.

Dự báo do ảnh hưởng hoàn lưu bão, hôm nay ở Thanh Hóa và khu vực tây bắc Nghệ An có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 100 mm/12 giờ.

Tuy nhiên, trong sáng cùng ngày TP.HCM cũng xuất hiện mưa rả rích, khiến tình hình giao thông vô cùng hỗn loạn.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, khu vực Nam Bộ không ảnh hưởng trực tiếp cơn bão, tuy nhiên hoàn lưu bão kích thích gió tây nam tại Nam Bộ hoạt động mạnh.

Cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ có phát đi cảnh báo rằng qua quan sát trên ảnh radar thời tiết và ảnh mây vệ tinh cho thấy mây đối lưu

đang phát triển và gây mưa trên khu vực các tỉnh Kiên Giang, đảo Phú Quốc, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, phía Tây Bắc tỉnh Đồng Tháp, ven biển phía Đông tỉnh Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Phước, TP.HCM (huyện Cần Giờ) và khu vực ven biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Bạc Liêu đang có mây dông phát triển mạnh.

Trong thời gian tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa dông cho các khu vực kể trên, sau đó vùng mây dông có xu hướng mở rộng ra phía Đông đến các khu vực lân cận khác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.